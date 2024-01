Tiscali Mail non funziona: di chi è la COLPA e quando il servizio sarà RIPRISTINATO?

Il down che ieri ha colpito Tiscali Mail continua a creare non pochi disagi a migliaia di italiani. Il problema riguarda gli utenti della piattaforma e del servizio in tutta Italia, con la casella di posta elettronica inaccessibile o con difficoltà di accesso e d’uso. Ad esempio, alcuni segnallno l’impossibilità materiale ad entrare nel proprio spazio di posta elettronica, mentre altri sostengono di riuscirsi, magari perfino di spedire le mail, ma di avere poi problemi in ricezione. Altri ancora che subito dopo aver spediti una lettera questi i realtà generi un errore e rimanga in bozza. Insomma, un disagio che di certo è fastidiosissimo.

Tiscali Mail va giù: colpa di chi?

Nella giornata di ieri 25 gennaio 2024, Tiscali Mail è improvvisamente risultato irraggiungibile in tutto il territorio italiano. Come evidenziato sui vari social dove la società di telecomunicazioni italiana ha delle pagine ufficiali, come ad esempio X con l’hashtag #Tiscalidown, la situazione è iniziata a verificarsi intorno alle 18:00 circa di ieri 25 gennaio, quando il server della posta risultava funzionare a singhiozzo o addirittura inattivo, per poi intensificarsi a macchia d’olio con un crollo totale durato fino a ora.

Secondo le segnalazioni sul sito DownDetector, il problema ha coinvolto un numero significativo di utenti in diverse regioni italiane, con quasi 2000 segnalazioni registrate come picco questa mattina alle ore 09:00 e quasi nuovi 500 fino a poco fa, circa alle 15:00, ovvero al momento della stesura di questo articolo. La società, al momento, non ha rilasciato comunicati ufficiali in merito alla causa del disservizio o alle tempistiche di risoluzione.

Tuttavia è importante sottolineare che eventi come questo possono essere causati da diversi fattori, quindi gli utenti colpiti dal disservizio farebbero bene a monitorare gli annunci ufficiali da parte di Tiscali e ad attendere la risoluzione del problema da parte dell’azienda.