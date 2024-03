TomTom GO 620 con comandi TOUCH e controllo VOCALE SVENDUTO su Amazon (-46%)

Il TomTom GO 620 è un navigatore satellitare progettato per l’uso in auto e offre diverse caratteristiche che lo rendono una scelta interessante per chi cerca un sistema di navigazione affidabile. Il GO 620 presenta un ampio schermo da 6 pollici che fornisce una chiara visualizzazione delle mappe e delle indicazioni stradali.

Questo è particolarmente utile per una visione chiara durante la guida, dove resta un valido alleato per tutti:

TomTom GO 620, sconto clamoroso

Il navigatore è dotato di funzionalità di monitoraggio del traffico in tempo reale per evitare code e trovare percorsi più efficienti durante il viaggio. La presenza di avvisi su tutor e autovelox aiuta a mantenere una guida sicura e rispettare i limiti di velocità, riducendo il rischio di multe. Il dispositivo include mappe preinstallate per l’Europa, consentendoti di navigare senza connessione dati in molte zone.

Grazie alla chiamata in vivavoce, puoi rispondere alle chiamate in arrivo senza distrarti dalla strada, mantenendo la massima sicurezza durante la guida. Inoltre, il supporto per Siri e Google Now ti consente di controllare il navigatore con semplici comandi vocali, rendendo ancora più facile l’utilizzo del dispositivo mentre sei in viaggio.

Con gli aggiornamenti tramite Wi-Fi, puoi essere sicuro di avere sempre le mappe più recenti e aggiornate, senza dover collegare il dispositivo a un computer, mentre la funzione di messaggistica dello smartphone ti consente di ricevere e inviare messaggi in modo sicuro durante la guida.

C’è poi il touchscreen capacitivo, che ti garantisce una facile navigazione attraverso i menu e le impostazioni del dispositivo. Insomma, non hai più scuse: fiondati a comprarlo su Amazon sfruttando lo sconto del 46% al prezzo di 149€. Le spedizioni sono gratis con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.