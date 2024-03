TomTom Go: solo per oggi su Amazon a quasi META' PREZZO!

Guardare lo smartphone mentre si è alla guida può essere molto pericoloso, specialmente se stiamo provando a trovare le indicazioni per arrivare in un determinato luogo. Un navigatore satellitare vero e proprio potrebbe essere la soluzione a questo problema e il migliore che c’è attualmente in circolazione è il TomTom Go, oggi disponibile a un prezzo assurdo su Amazon. Con il 46% di sconto, possiamo ottenere questo prodotto a soli 149,95€.

TomTom Go: il miglior navigatore satellitare a prezzo stracciato

Il nuovo navigatore satellitare di TomTom nella sua versione “GO 620” si aggiorna automaticamente tramite il Wi-Fi, riuscendo ad ottenere tutte le ultime mappe e software disponibili. Inoltre, può anche leggere i tuoi messaggi da smartphone Android o iPhone usufruendo della compatibilità con Siri e Google Now, in modo che la tua attenzione sia sempre focalizzata sulla strada senza distrarti neanche per un secondo.

TomTom GO è capace di prevedere le tue destinazioni, provando a imparare dalle tue abitudini e cercando di capire la probabilità con cui accederai a una determinata destinazione salvata nella sezione “My Places”. Inoltre, questo prodotto è anche ideato per gestire tutte le tue chiamate in vivavoce con un’elevata qualità audio.

E non è finita qui, perché con “Mappe Mondo”, “TomTom Traffic” e “TutorandAutovelox” a vita, potrai scaricare tutte le mappe del mondo, sempre aggiornate con informazioni in tempo reale anche della posizione di autovelox fissi e mobili. Cosa stai aspettando? Acquista subito TomTom GO su Amazon a quasi la metà del prezzo: solo per oggi lo trovi con il 46% di sconto che fissa il prezzo finale a soli 149,95€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.