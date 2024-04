TONFO definitivo di Redmi Note 11 su eBay: il budget phone tuo a 131€ (-37%)

Se sei in vena di acquisti e fossi alla ricerca di un nuovo smartphone Android economico ma con hardware di tutto rispetto, quest’oggi eBay è dalla tua parte proponendoti un’offerta eclatante sul budget phone Redmi Note 11.

Amato alla follia da milioni di utenti in tutto il mondo per il suo impareggiabile rapporto qualità/prezzo, lo smartphone del colosso cinese può essere tuo ad appena 131€ grazie allo sconto immediato del 37%.

Redmi Note 11 è in caduta libera su eBay al prezzo più conveniente di sempre

Redmi Note 11 è uno smartphone ideale per l’utilizzo quotidiano fatto di telefonate, navigazione in rete, chat sui social e molto altro ancora. Il pannello AMOLED da 6.43 pollici è ideale per guardare video ad alta risoluzione Full HD+ senza calo dei dettagli, mentre il processore octa-core è alimentato da una mega batteria da 5000 mAh che ti accompagna per un giorno intero.

Nonostante lo sconto a due cifre e il prezzo di vendita super conveniente, lo smartphone del colosso cinese è un camera phone di tutto rispetto; sul retro, infatti, trova posto un modulo fotografico quadruplo con un sensore principale da 50MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto e video di qualità.

Sfruttando lo scioccante sconto immediato del 37%, il budget phone Redmi lo paghi davvero pochissimo; occasione imperdibile considerando anche la consegna rapida e gratuita in appena 72 ore inclusa nel prezzo.

