TONFO INIMAGGINABILE su eBay per Motorola edge 40 5G: -42% a 289€

Per eBay evidentemente siamo ancora a Natale considerando l’eccellente offerta di oggi che ha come protagonista lo straordinario smartphone Android di fascia medio-alta Motorola edge 40 5G. Sfruttando lo sconto immediato del 42%, infatti, il device del colosso hi-tech può essere tuo spendendo la cifra minima di appena 289€ – ovvero un risparmio complessivo di ben 210€ con tanto di consegna gratuita.

Amato da milioni di utenti in tutto il mondo per via del suo invidiabile rapporto qualità/prezzo e il design dal forte sapore premium, lo smartphone di Motorola ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze.

Risparmia subito 210€ su eBay e acquista subito l’ottimo Motorola edge 40 5G: occasione unica

Motorola edge 40 5G monta un fantastico pannello OLED curvo da 6.55 pollici super smooth a 144Hz per video sempre fluidissimi e ad altissimi dettagli, mentre sotto il cofano batte un potentissimo processore octa core con modulo NFC, modem 5G, supporto dual SIM, Android 13 e una mega batteria da 4400 mAh con ricarica rapida da 68W.

Come se non bastasse, sul retro un modulo fotografico multiplo incorpora un sensore principale da 50MP che ti lascia senza fiato per la qualità degli scatti e per i dettagli nei video registrati.

Oggi è praticamente impossibile non prendere al volo lo smartphone di fascia media di Motorola in offerta su eBay al prezzo più conveniente di sempre; risparmia subito ben 210€ e preparati a un’esperienza di utilizzo senza limiti e compromessi, addirittura con tanto di consegna rapida e gratuita.

