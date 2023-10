TONFO totale su Amazon per la smart TV Hisense UHD 4K da 65 (-17%)

La Festa delle Offerte Prime è pronta a sorprenderti con una offerta Amazon che ti permette di acquistare la bellissima smart TV Hisense Ultra HD 4K da 65 pollici a un prezzo davvero conveniente. Sfruttando immediatamente lo sconto immediato del 17%, infatti, il televisore a marchio Hisense ti arriva a casa con la spesa minima di appena 499€ – stiamo parlando di un risparmio totale di ben 100€.

Basta un rapido sguardo all’immagine sottostante per comprendere fin da subito perché si tratta di un’occasione davvero ghiotta: la smart TV Hisense ha un bellissimo design con cornici super sottili.

Acquista subito la stupenda smart TV Hisense in offerta su Amazon a 499€

Il pannello Ultra HD da 65 pollici a risoluzione 4K è pronto fin da subito a sorprenderti con colori brillanti e immagini sempre nitide (merito della tecnologia HDR10+ e Dolby Vision), mentre il supporto ad Amazon Alexa ti permette di gestire la visione dei tuoi canali preferiti direttamente con la voce. Compatibile con il nuovo digitale terrestre 2.0 e ovviamente con le maggiori piattaforme di streaming online, la smart TV Hisense supporta anche la Game Mode Plus per giocare al massimo della grafica senza compromessi.

Inutile girarci intorno più di tanto: se vuoi acquistare una nuova smart TV e non vuoi spendere una cifra troppo impegnativa, il modello a marchio Hisense è in vendita su Amazon a un prezzo conveniente; mettila subito nel carrello per riceverla direttamente a casa già domani senza costi di spedizione extra con i servizi Prime.

