TOP DI GAMMA assoluto a prezzo da mid-range: Redmi Note 13 Pro+ a 357€

eBay torna nuovamente a proporre una offerta clamorosa su Redmi Note 13 Pro+ 5G, uno tra i migliori smartphone di fascia medio-alta del mercato. Infatti, al già disponibile sconto immediato del 32%, lo store online svela un ulteriore sconto del valore di 15€ con il codice coupon “PSPRFEB24”; in questo modo il device di Redmi cala al prezzo di appena 357€.

Redmi Note 13 Pro+ 5G è in tutto e per tutto un device in grado di fare qualsiasi cosa, senza mai un passo falso, in qualsiasi momento.

Redmi Note 13 Pro+ 5G è in caduta libera su eBay a un prezzo davvero incredibile

Ad esempio, con il bellissimo pannello Super QPD da 6.67 pollici puoi guardare video ad altissima risoluzione con dettagli elevatissimi, mentre il processore octa-core avvia in un istante tutte le app che vuoi senza mai un contrattempo. Naviga in rete senza cali di connessione con il modem 5G, utilizza lo smartphone per tutto il giorno con la mega batteria da 5000 mAh e scatta foto ad altissima risoluzione con il sensore principale da 200MP.

Non solo con eBay hai a disposizione lo sconto immediato del 32% ma, con il codice coupon “PSPRFEB24”, puoi usufruire di un ulteriore sconto di 15€ sul prezzo finale; fai in fretta e metti subito nel carrello il device di Redmi, già in pronta consegna in appena 72 ore e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.