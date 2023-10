Top di gamma INVINCIBILE su Amazon: OPPO Find X5 Pro a -700€

La Festa delle Offerte Prime non potrebbe partire con una migliore offerta di Amazon in ambito di smartphone Android di fascia premium: l’ottimo OPPO Find X5 Pro, infatti, è disponibile in vendita con uno sconto scioccante del 54% che fa crollare il prezzo di vendita di ben 700€.

C’è un motivo per cui lo smartphone di OPPO viene riconosciuto in tutto il mondo come uno tra i migliori top di gamma Android degli ultimi tempi: è realizzato con materiali di altissimo livello, monta una potentissima scheda tecnica ed è anche presente una fotocamera principale di grandissima qualità.

Il super top di gamma OPPO Find X5 Pro crolla di prezzo su Amazon

OPPO Find X5 Pro è pronto a stupirti fin da subito con l’eccellente pannello super smooth a 120Hz e ad altissima risoluzione, il meglio che puoi desiderare da un dispositivo di questa fascia di prezzo per guardare contenuti video ad altissima risoluzione. La batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida è affiancata da un potentissimo processore octa core con tantissima RAM per avviare in un istante tutte le app che vuoi, mentre sul retro il comparto fotografico con lenti Hasselblad è pronto a stupirti con foto e video ad altissima risoluzione anche di notte.

Impossibile lasciarsi scappare questa straordinaria occasione di Amazon sullo smartphone OPPO, a maggior ragione in occasione della Festa delle Offerte Prime in cui puoi sfruttare l’incredibile sconto immediato del 54%; mettilo subito nel carrello per riceverlo a casa già nella giornata di domani senza costi di spedizione extra con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.