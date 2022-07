Top di gamma Motorola: OGGI in offerta da non perdere

Negli ultimi anni i prezzi degli smartphone sono cresciuti notevolmente. Infatti, se si vuole comprare un top di gamma oggigiorno, questo spesso equivale a spendere uno stipendio se non di più. I flagship superano anche di alcune centinaia i mille euro. Tuttavia, per fortuna ancora si trovano dei dispositivi con alte prestazioni a prezzi più che onesti. È il caso del top di gamma di casa Motorola, l’Edge 30 Pro. Di suo questo device ha già un prezzo basso rispetto alla concorrenza e oggi è proposto su Amazon con una offerta strabiliante che porta il suo prezzo a soli 697,00 €.

Tanta potenza a un prezzo ridicolo

Il Motorola Edge 30 Pro non ha davvero nulla da invidiare a tutti gli altri device. Non è solo potente, ma è anche originale grazie al suo design fuori dal comune. Praticamente lui vi consente di distinguervi dalla massa. Può essere definito uno smartphone senza fronzoli, ha giusto tutto quello che gli serve per essere definito un flagship e nulla in più. Probabilmente è anche questo il suo segreto a renderlo così competitivo sul mercato. Che cosa dire poi del lato software. La skin proprietaria di casa Motorola è tra le più leggere e meno invasive che esistano. Questo per mette all’Edge 30 Pro di essere super fluido e veloce in qualsiasi situazione. Praticamente non vi abbandonerà mai e non riuscirete a metterlo mai in crisi. Forse è proprio questo l’aspetto che ci ha fatto innamorare di più di questi device.

Insomma, il Motorola Edge 30 Pro può essere definito il top di gamma definitivo. Con lui andrete sul sicuro e non c’è da pensarci due volte sull’acquistarlo o meno. Poi con uno sconto del genere è davvero difficile resistergli. Ripetiamo che adesso lo potete acquistare su Amazon a soli 697,00 €. Non fatevelo scappare per nessun motivo al mondo.

