Torcia LED ricaricabile potente e compatta in offerta LAMPO: il prezzo CROLLA

La torcia LED ricaricabile HOTO è un’opzione eccellente per le attività all’aperto come il campeggio, l’escursionismo, l’alpinismo e le emergenze. Questa torcia offre una serie di funzionalità pratiche che la rendono un compagno affidabile durante le vostre avventure.

Una delle caratteristiche principali della torcia HOTO è la sua ricarica tramite USB-C, che consente di caricarla facilmente con un cavo USB-C standard. Questo elimina la necessità di batterie usa e getta e garantisce che la torcia sia sempre pronta all’uso. Falla tua ora a un prezzo WOW grazie allo sconto del 47% su Amazon con l’apposito coupon da spuntare in pagina.

Torcia LED ricaricabile HOTO, che bomba

La torcia offre tre modalità di illuminazione: alta, bassa e strobo. La modalità alta emette una potente luce bianca con una luminosità massima di 300 lumen, che può illuminare fino a 200 metri di distanza. La modalità bassa riduce l’intensità luminosa per un’illuminazione più morbida e risparmia energia. La modalità strobo è utile in situazioni di emergenza per segnalare la vostra presenza.

La torcia HOTO è dotata di una batteria interna da 1500 mAh, che offre un’autonomia fino a 24 ore con una singola carica, a seconda della modalità di utilizzo. Questo vi permette di utilizzare la torcia per un lungo periodo senza doverla ricaricare frequentemente.

La torcia è anche resistente all’acqua con certificazione IP55, il che significa che è protetta contro gli spruzzi d’acqua e la polvere. Ciò la rende adatta all’uso in condizioni atmosferiche avverse o in ambienti esterni umidi.

Il design compatto e leggero della torcia HOTO la rende facile da trasportare e maneggiare. Potete metterla comodamente in uno zaino, in una tasca o appenderla a un gancio grazie alla sua clip incorporata. In sintesi, la torcia LED ricaricabile HOTO è un’ottima scelta per le vostre attività all’aperto e le emergenze, con la sua ricarica USB-C, le modalità di illuminazione regolabili, l’autonomia di lunga durata e la resistenza all’acqua, più un prezzo allettante di 32€ grazie allo sconto del 30% su Amazon con l’apposito coupon da spuntare in pagina.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.