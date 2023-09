TORCIA LED ricaricabile: con soli 8 EURO non resterai più al buio!

Sebbene gli smartphone fungano pure, tra le altre mille cose, anche da torcia, sarebbe sempre meglio avere in casa una torcia vera e propria. Così come in auto in caso rimanessimo in panne in piena notte o per il campeggio o per andare a pesca, ecc. Bene, la Torcia LED Ricaricabile Blukar farà sì che non resterai più al buio. In primis è ricaricabile, quindi non dovrai acquistare continuamente pile che si scaricano presto. Inoltre, si tratta di una vera e propria Torcia Tattica Militare, quindi anche i più esigenti possono trovarla utile. E’ dotata di 4 Modalità di Illuminazione, è perfino Zoomabile, oltre che dalle dimensioni irrisorie. Ora paghi tutto questo solo 8,72 euro!

Torcia LED Ricaricabile Blukar: tutte le funzionalità

Torcia LED Ricaricabile Blukar vanta un’emissione luminosa fino a 2000 lumen, il tutto a basso consumo energetico. Fornisce un raggio uniforme ad alta luminosità e una gamma di illuminazione più ampia, quindi può essere utilizzata anche in un bosco nel cuore della notte (a mo’ di film horror). Comodissimo poi il controllo con un solo pulsante di 4 modalità di illuminazione: alta/bassa/strobo/SOS. La torcia di design zoomabile regola la messa a fuoco secondo necessità. Batteria ricaricabile integrata da 1800 mAh, economica ed ecologica, con una lunghissima autonomia fino a 16 ore. Puoi ricaricarla comodamente tramite il cavo USB incluso.

Molto bene anche la struttura: il guscio della torcia è realizzato in lega di alluminio di alta qualità, con eccellente durezza, resistenza all’usura e resistenza alle cadute. Il design della tasca è facile da trasportare e può stare in tasca, nello zaino o nel kit di sopravvivenza. Facilmente trasportabile grazie ‎alle dimensioni davvero ridotte: 12,98 x 3,18 x 7,98 cm. E un peso irrisorio di 85 grammi. In questo modo puoi comodamente portarla ovunque con te anche in una piccola borsetta, un marsupio, ecc.

Può essere molto utile anche per tornare a casa la sera in strade poco illuminate o leggere nel buio senza dare fastidio agli altri. Insomma, tante funzionalità che porterai a casa a soli 8,72 euro se lo acquisti ora! Non restare più al buio!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.