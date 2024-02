Torna IN FORMA SUBITISSIMO con il Suunto 5 Peak a soli 165,99€ su Amazon

Se sei alla ricerca di un dispositivo indossabile per tornare in forma prima per l’inizio della primavera, ti segnaliamo l’offerta di Amazon sul Suunto 5 Peak, disponibile a 165,99 euro grazie al 17% di sconto sul prezzo consigliato di 199 euro. L’articolo vanta la disponibilità immediata, per cui se lo ordini oggi puoi ricerverlo a casa tua già nei prossimi giorni.

Il modello 5 Peak di Suunto è un orologio da corsa piccolo e leggero, ideale per chi vuole tornare in forma e non ha grandi pretese a livello prestazionale. Insomma, per i principianti, o meglio per chi non deve prepararsi per correre la maratona o la 20 km, è un dispositivo perfetto.

Suunto 5 Peak in sconto del 17% su Amazon

Tra i principali punti di forza dello sportwatch di Suunto segnaliamo l’integrazione del GPS e della navigazione turn-by-turn. Due elementi essenziali durante le escursioni in sentieri isolati dove manca la copertura della rete.

Un altro tratto distintivo del 5 Peak è la funzione Burner. Quest’ultima è in grado di mostrare con quale rapidità si bruciano i grassi e i carboidrati durante gli allenamenti, di conseguenza permette di monitorare il peso e trovare un perfetto equilibrio tra alimentazione ed esercizio.

Da segnalare infine l’autonomia fino a 100 ore con tracciamento GPS se si imposta la speciale modalità Tour, ideale per i viaggi più lunghi. Se invece lo si usa in maniera normale, cioè per monitorare attività fisica e sonno, l’autonomia è pari a 7 giorni.

Suunto 5 Peak, lo sportwatch del noto marchio specializzato finlandese, è in offerta a soli 165,99 euro sul sito amazon.it, con tanto di spese di spedizione gratis (articolo venduto e spedito da Amazon).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.