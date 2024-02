Tostapane 4 fette con temperature regolabile Severin a soli 48,89€ su Amazon (anche in 3 rate)

Un’altra ottima offerta disponibile su Amazon è quella che ha per protagonista il tostapane Severin da 4 fette, con temperatura regolabile e una potenza fino a 1400W, ora in vendita a 48,89 euro per effetto del 19% di sconto sul prezzo di vendita consigliato al pubblico pari a 59,99 euro. Tra le opzioni di acquisto disponibili, c’è anche quella a rate a partire da 16,30 euro al mese per tre mesi a interessi zero.

I principali motivi per cui preferire questo tostapane a un altro sono la possibilità di inserire fino a 4 fette di pane, la temperatura regolabile e il tasto di spegnimento in modo da poter spegnere il dispositivo quando lo si desidera. Per le sue molteplici funzionalità, rientra nella lista dei migliori tostapane oggi disponibili sul mercato.

Tostapane 4 fette Severin in sconto del 19% su Amazon

Uno dei fiori all’occhiello del tostapane Severin in offerta quest’oggi su Amazon è la possibilità di regolare la temperatura a proprio piacimento. Questo rende molto più semplice ottenere la doratura desiderata rispetto ai tostapane classici.

Un altro punto di forza sono le due ampie fessure, grazie alle quali questo tostapane riesce a contenere fino a 4 fette di pane. Ed è anche presente una comoda griglia per scaldare il pane senza renderlo più croccante, in aggiunta ai pulsanti di arresto manuale e scongelamento con spia luminosa.

Infine, menzioniamo la semplicità di pulizia offerta dal modello Severin in vendita, con le briciole altri residui facilmente removibili.

Il tostapane 4 fette Severin è in offerta a soli 48,89 euro su amazon.it (anche in tre rate a interessi zero da 16,30 euro al mese, con tanto di spese di spedizione gratuite).

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.