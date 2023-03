Tostapane De'Longhi con CONTROLLO PROGRESSIVO a meno di 35€

Design elegante, ideale per scaldare toast, sandwich, waffle e pane tagliato, con funzioni smart come il controllo progressivo del grado di tostatura. Tutto questo è il tostapane De’Longhi, oggi in super offerta su Amazon a 34,99 euro anziché 59,99 euro, grazie al 42% di sconto. Articolo venduto e spedito da Amazon.

Tostapane De’Longhi in sconto del 42% su Amazon

Il tostapane a due fette con pinze del marchio De’Longhi assicura una preparazione di toast farciti e sandwich in pochi minuti. Ideale da usare a colazione, è la soluzione migliore anche per scaldare le brioches e i panini. Tra le altre cose, riesce a donare un tocco di eleganza in più alla cucina, grazie al suo design ricercato, marchio di fabbrica dell’azienda De’Longhi. Ma la vera chicca, quella che ci ha fatto innamorare di questo tostapane, è il controllo elettronico progressivo del grado di tostatura, con la possibilità di scegliere fra sei diversi tipi di gradazione. In questo modo si ottiene una doratura su entrambi i lati sempre perfetta, andando a personalizzare la misura in base al tipo di pane scelto.

Se sei alla ricerca di un nuovo tostapane e vuoi qualcosa di più elegante e funzionale rispetto al precedente modello, la migliore scelta è il prodotto di De’Longhi, soprattutto ora che puoi risparmiare 25 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. La spedizione è gratuita per tutti gli abbonati a Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.