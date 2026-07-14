Tour de France 2026: tappe e risultati di oggi

Tour de France 2026: tutto quello che c’è da sapere su tappe e risultati di oggi

Se stai seguendo il ciclismo in queste settimane di luglio, sai già che il Tour de France 2026 è diventato l’appuntamento sportivo più atteso dell’estate. La 113ª edizione della Grande Boucle è entrata nel vivo, con un percorso che promette emozioni fino all’ultimo chilometro. Dalle strade di Barcellona fino agli Champs-Élysées di Parigi, le Tour de France 2026 tappe stanno già regalando colpi di scena, battaglie tattiche e prestazioni da antologia. Ecco una guida completa per orientarti tra classifiche, protagonisti e le sfide di oggi.

La struttura del Tour de France 2026: date, distanza e percorso

La corsa è partita il 4 luglio da Barcellona — la cosiddetta Grande Partenza — e si concluderà il 27 luglio a Parigi, sul mitico rettilineo degli Champs-Élysées. In mezzo ci sono tre settimane di gara, un totale di 3.333 km e oltre 54.000 metri di dislivello accumulato. Numeri che parlano da soli: questa edizione è stata costruita per mettere a dura prova chiunque aspiri alla maglia gialla.

Il percorso tocca alcune delle salite più iconiche del ciclismo mondiale. Tra le montagne previste spiccano il Tourmalet e il Galibier, due colossi dei Pirenei e delle Alpi che da sempre decidono le sorti della classifica generale. Ma il colpo di teatro più atteso è sicuramente la doppia salita sull’Alpe d’Huez, una scelta che gli organizzatori dell’ASO (Amaury Sport Organisation) hanno inserito per la prima volta in questa configurazione, capace di ribaltare qualsiasi equilibrio in classifica.

Per chi vuole seguire il dettaglio di ogni tappa giorno per giorno, il sito ufficiale della corsa è il punto di riferimento più aggiornato.

Com’è andata la Tappa 1: la cronometro a squadre di Barcellona

Il Tour de France 2026 è iniziato con una cronometro a squadre di 19 km nel cuore di Barcellona, il 4 luglio. Un format che premia la coesione del gruppo più che il singolo corridore, e che subito ha chiarito le gerarchie tra le formazioni più attrezzate.

A vincere questa prima prova è stata la Visma | Lease a Bike, che ha fermato il cronometro a 21 minuti e 47 secondi. Il risultato ha permesso a Jonas Vingegaard di indossare la prima maglia gialla dell’edizione, un simbolo di grande valore psicologico oltre che sportivo. Partire con il numero uno sulle spalle, in una corsa così lunga, è un vantaggio tattico non trascurabile.

Le tappe del Tour de France 2026 fino a oggi: dove siamo arrivati

Oggi, 14 luglio, la corsa è alla Tappa 10, con il percorso Aurillac–Le Lioran. Una frazione che si inserisce nella fase di transizione verso le grandi montagne, ma che non va sottovalutata: arrivi in quota come questo possono fare selezione e modificare i distacchi in classifica anche di pochi secondi preziosi.

Nei giorni scorsi, la Tappa 7 — Hagetmau–Bordeaux, 175,1 km — ha rappresentato uno dei momenti più attesi per i velocisti, con la pianura bordolese a fare da teatro a una delle classiche volate di gruppo del Tour. Una tappa che riporta alla mente le grandi tradizioni della corsa francese, dove Bordeaux è da sempre una delle città simbolo.

Per restare aggiornato sui risultati in tempo reale, puoi consultare ProCyclingStats, una delle fonti più complete e affidabili per il ciclismo professionistico.

Immagine generata con AI

La classifica generale e i protagonisti da tenere d’occhio

Il punto fondamentale della situazione attuale è questo: Tadej Pogačar guida la classifica generale. Lo sloveno, già vincitore di più edizioni del Tour, si conferma il corridore da battere in ogni salita, capace di attaccare con anticipo e di gestire i distacchi con una lucidità tattica fuori dal comune.

Ma il cast di questa edizione è di altissimo livello. Ecco i nomi da seguire con attenzione:

Jonas Vingegaard — il danese della Visma ha dimostrato fin dalla prima tappa di essere in forma straordinaria. Il suo duello con Pogačar è il filo narrativo di questo Tour.

— il danese della Visma ha dimostrato fin dalla prima tappa di essere in forma straordinaria. Il suo duello con Pogačar è il filo narrativo di questo Tour. Remco Evenepoel — il belga è uno specialista delle cronometro e sa difendersi bene anche in montagna. Ogni giornata a cronometro può essere la sua.

— il belga è uno specialista delle cronometro e sa difendersi bene anche in montagna. Ogni giornata a cronometro può essere la sua. Mathieu Van der Poel — presenza ingombrante nelle tappe veloci e nei traguardi misti, capace di sorprendere ovunque.

— presenza ingombrante nelle tappe veloci e nei traguardi misti, capace di sorprendere ovunque. Juan Ayuso — giovane talento spagnolo che cresce di edizione in edizione.

— giovane talento spagnolo che cresce di edizione in edizione. Isaac Del Toro Romero — il messicano indossa la maglia bianca , riservata al miglior giovane under 26. Una rivelazione di questa edizione.

— il messicano indossa la , riservata al miglior giovane under 26. Una rivelazione di questa edizione. Mads Pedersen — il danese porta la maglia verde, simbolo della classifica a punti. Dominante nelle volate e nelle tappe miste.

Le maglie del Tour de France 2026: chi le indossa e cosa significano

Per chi si avvicina al ciclismo per la prima volta, vale la pena spiegare rapidamente il sistema delle classifiche:

Maglia gialla : il leader della classifica generale, ovvero chi ha il tempo complessivo più basso. La indossa attualmente Tadej Pogačar.

: il leader della classifica generale, ovvero chi ha il tempo complessivo più basso. La indossa attualmente Tadej Pogačar. Maglia verde : il leader della classifica a punti, assegnata a chi raccoglie più punti nei traguardi volanti e negli arrivi di tappa. La indossa Mads Pedersen.

: il leader della classifica a punti, assegnata a chi raccoglie più punti nei traguardi volanti e negli arrivi di tappa. La indossa Mads Pedersen. Maglia bianca a pois rossi : il miglior scalatore, assegnata in base ai punti conquistati sulle cime GPM (Gran Premio della Montagna).

: il miglior scalatore, assegnata in base ai punti conquistati sulle cime GPM (Gran Premio della Montagna). Maglia bianca: il miglior giovane corridore under 26 in classifica generale. La indossa Isaac Del Toro Romero.

Cosa aspettarsi nelle prossime tappe

La seconda e la terza settimana del Tour de France 2026 saranno decisive. Le Tour de France 2026 tappe alpine — con il Galibier, il Tourmalet e soprattutto la doppia ascesa all’Alpe d’Huez — sono il terreno dove si decideranno i destini della classifica generale. Chi ha accumulato distacchi dovrà attaccare, chi è in testa dovrà difendersi con intelligenza.

La cronometro individuale, prevista nel programma, sarà un altro momento chiave: Evenepoel e Vingegaard sono tra i migliori interpreti della specialità, e potrebbero ridurre o ampliare i distacchi in modo significativo.

Seguire il Tour significa anche prepararsi a colpi di scena imprevedibili: cadute, problemi meccanici, attacchi in discesa, fughe da lontano. È questa imprevedibilità che rende la Grande Boucle la corsa ciclistica più seguita al mondo, anno dopo anno. Tieni d’occhio le classifiche ogni sera: da qui al 27 luglio, il copione può cambiare in qualsiasi momento.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.