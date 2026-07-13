Mini Toyota Land Cruiser: caratteristiche e prezzi

Toyota Land Cruiser FJ: il SUV compatto che fa rivivere un’icona

Se sei cresciuto con il mito del fuoristrada Toyota, il nome “FJ” ti dice sicuramente qualcosa. Toyota ha deciso di riportarlo in vita con il Toyota Land Cruiser FJ, un prototipo di SUV compatto presentato al Japan Mobility Show 2025 che ha già catturato l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo. Dimensioni più contenute rispetto al Land Cruiser tradizionale, linee squadrate e un’estetica volutamente personalizzabile: ecco cosa sappiamo finora su uno dei progetti più attesi del marchio giapponese.

Cosa è il Toyota Land Cruiser FJ e perché è importante

Il Toyota Land Cruiser FJ è un prototipo di SUV compatto che Toyota ha svelato ufficialmente in Giappone nell’ottobre 2025, durante il Japan Mobility Show. Il modello si posiziona al di sotto del Land Cruiser standard nella gamma del costruttore giapponese, puntando su un formato più agile senza rinunciare alla vocazione off-road che ha reso celebre la famiglia Land Cruiser nel mondo.

Il dettaglio che ha fatto più notizia è il ritorno della sigla “FJ”: un nome che Toyota aveva abbandonato nel 2014 con la fine della produzione dell’FJ Cruiser, il boxy fuoristrada che tra il 2007 e il 2014 aveva conquistato una fetta importante di appassionati. Riportare quella sigla su un nuovo veicolo non è una scelta casuale — è un segnale preciso di continuità con una tradizione.

Secondo quanto riportato da MotorTrend, il Land Cruiser FJ si distingue per un design volutamente squadrato, con parti della carrozzeria facilmente sostituibili e un’ampia possibilità di personalizzazione. In pratica, Toyota sta pensando a un veicolo che si possa modificare e adattare alle esigenze di chi lo usa, quasi come un kit da costruire su misura.

Dimensioni e specifiche tecniche del prototipo

Parliamo di numeri concreti, perché il prototipo presentato al Japan Mobility Show 2025 ha caratteristiche tecniche ben definite. Il toyota land cruiser fj misura:

Lunghezza: 4.575 mm

4.575 mm Larghezza: 1.855 mm

1.855 mm Altezza: 1.960 mm

1.960 mm Passo: 2.580 mm

Si tratta di dimensioni che lo rendono più compatto rispetto al Land Cruiser 300 — il modello di punta della gamma — ma comunque generoso in altezza, il che suggerisce una buona capacità di affrontare terreni difficili. La configurazione interna prevede due file di sedili con cinque posti totali.

Motore e trasmissione

Sotto al cofano del Toyota Land Cruiser FJ troviamo il motore 2TR-FE, un quattro cilindri a benzina da 2.7 litri di cilindrata. La potenza massima è di 120 kW, pari a 163 CV, con una coppia massima di 246 N·m. Non si tratta di un’unità nuovissima — il 2TR-FE è un motore consolidato nella gamma Toyota — ma è affidabile e già collaudato in condizioni di utilizzo intensivo.

La trasmissione è un automatico a 6 rapporti Super ECT, abbinato a un sistema di trazione integrale part-time 4WD. Quest’ultimo dettaglio è importante: il part-time significa che il guidatore può scegliere quando inserire la trazione sulle quattro ruote, una soluzione classica per i fuoristrada orientati all’uso su percorsi misti asfalto-sterrato.

Immagine generata con AI

Quando arriva e dove sarà venduto

Toyota ha comunicato l’intenzione di lanciare il Land Cruiser FJ nel mercato giapponese entro la metà del 2026. Come riferisce Yahoo Autos, il debutto commerciale è quindi imminente, almeno per il mercato interno giapponese.

Per quanto riguarda gli altri mercati, la situazione è meno chiara. MotorTrend ha già indicato che è improbabile che il modello venga commercializzato negli Stati Uniti. Per l’Europa e l’Italia, al momento non esistono conferme ufficiali di alcun tipo, e sarebbe scorretto anticipare scenari non supportati da dati verificati.

Vale la pena segnalare anche un’altra notizia che circola in parallelo: Toyota starebbe valutando un ulteriore modello compatto, indicato con il nome di lavoro “Land Cruiser Mini”, con una lunghezza inferiore ai 4,3 metri. Si tratta però di un progetto distinto e ancora in fase di valutazione, e allo stato attuale non è chiaro se sia collegato al toyota land cruiser fj o se si tratti di un veicolo completamente separato. Non esistono conferme ufficiali che i due progetti coincidano.

Prezzi: cosa sappiamo (e cosa no)

Uno degli aspetti più cercati da chi segue questo modello riguarda i prezzi. Ed è qui che bisogna essere onesti: al momento non esiste alcuna cifra ufficiale comunicata da Toyota. Il Toyota Land Cruiser FJ è ancora un prototipo, e le specifiche definitive di produzione — incluse le politiche di prezzo — non sono state rese pubbliche.

Chiunque riporti prezzi precisi in questa fase sta operando nel campo della speculazione, non dell’informazione verificata. Vale la pena aspettare comunicazioni dirette da Toyota, che arriveranno presumibilmente in prossimità del lancio commerciale in Giappone previsto per il 2026.

Perché il ritorno della sigla FJ è una notizia rilevante

Il toyota land cruiser fj non è solo un nuovo modello: è il ritorno di un’identità. L’FJ Cruiser originale, prodotto tra il 2007 e il 2014, aveva conquistato un seguito devoto grazie al suo stile retrò ispirato all’FJ40 degli anni Sessanta e alla sua capacità fuoristradistica. La sua uscita di produzione aveva lasciato un vuoto che molti appassionati hanno sentito nel corso degli anni.

Riportare la sigla FJ su un SUV compatto con carrozzeria squadrata e parti sostituibili è una scelta che parla direttamente a quella comunità. Non è un caso che il prototipo sia stato accolto con grande interesse già al momento della presentazione al Japan Mobility Show 2025.

Il punto fondamentale, però, è che si tratta ancora di un prototipo. Prima di trarre conclusioni definitive su caratteristiche, prezzi e disponibilità nei mercati internazionali, è necessario attendere i prossimi aggiornamenti ufficiali da parte di Toyota. Chi è interessato a questo modello farebbe bene a monitorare i canali ufficiali del costruttore e le fonti specializzate nei prossimi mesi, soprattutto in vista del lancio giapponese previsto per la metà del 2026.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.