Aumenta la potenza del WiFi con questo router in OFFERTA: col BLACK FRIDAY paghi solo 99 euro!

TP-Link Archer MR550 Router 4G+ è un ottimo dispositivo per velocizzare la connessione internet della propria casa o dell'uffio. Cat6 300Mbps, Wi-Fi AC1200 Dual Band, con Sim, MicroSIM, Porta LAN/WAN Gigabit, MU-MIMO, non necessita di configurazione. prevista anche la Tecnologia TP-Link OneMesh per una smart home efficiente!

TP-Link Archer MR550 Router 4G+: le caratteristiche tecniche

Il Router TP-Link Archer MR550 supporta 4G+ Cat6 per aumentare la velocità dei dati fino a 300 Mbps. Collega una scheda SIM e gioca: non sono necessarie configurazioni, la compatibilità delle schede SIM in oltre 100 paesi è garantita da anni di test sul campo della società produttrice. Supporto MU-MIMO: i flussi di dati simultanei aumentano il throughput WiFi e l’efficienza della rete. Supporta la tecnologia TP-Link OneMeshTM: collabora con i prodotti TP-Link OneMesh per creare una rete Mesh flessibile ed economica.

Migliore segnale per connessioni ovunque: goditi connessioni stabili ed efficienti con ogni dispositivo grazie alle due antenne LTE rimovibili esterne. Fornisce connessioni cablate affidabili per dispositivi a uso intensivo di larghezza di banda come console di gioco e IPTV. Collega un cavo Ethernet alla porta LAN/WAN per un accesso flessibile come opzione di backup se non riesci a ottenere una connessione 4G. Facile configurazione e gestione tutto tramite l’app Tether.

TP-Link Archer MR550 Router 4G+

