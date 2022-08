TP-Link Deco P9 Hybrid con Powerline AV1000 ad un prezzo BOMBA su Amazon

L’ultimo sistema Wi-Fi Mesh ibrido Deco P9 è stato lanciato all’IFA poco tempo fa. Questo nuovo modello è un miglioramento dei tradizionali sistemi WiFi Mesh, che generalmente utilizzano una singola stazione base cablata al router. Acquista il pacchetto da 3 unità ad un prezzo BOMBA su Amazon: solo 169,99€ invece di 249,90€.



Il P9 è “ibrido“, oltre al Wi-Fi, utilizza la tecnologia Powerline AV1000 per trasmettere i dati anche sulla connessione cablata. Il Deco P9 combina l’intelligenza di una rete mesh con la funzionalità Powerline, (trasmissione dati tramite il circuito elettrico domestico) in modo che la connessione wireless venga trasportata su grandi distanze e attraverso le pareti più spesse.

I punti di accesso hanno una CPU Quad-core Qualcomm e TP-Link afferma che questi 3 WAP possono fornire una copertura WiFi fino a 560 ㎡ e supportano lo standard 802.11ac per un massimo di 100 dispositivi.

La configurazione viene eseguita utilizzando un’app per smartphone (compatibile con Android e iOS). Ogni WAP ha 2 porte Ethernet integrate in modo da poter utilizzare un cavo da esse per collegarlo a un PC o Smart TV ecc. se non dispongono di funzionalità Wi-Fi. E’ compatibile anche con Alexa.

La rete Powerline e la tecnologia wireless a 2,4 GHz e 5 GHz sono tutte combinate in un unico SSID che copre l’intera casa. Mentre ti muovi per casa, i tuoi dispositivi vengono trasmessi senza problemi al WAP con la massima potenza del segnale. L’app ti consente inoltre di monitorare e configurare la rete wireless e i dispositivi. Puoi collegare i dispositivi creando profili personalizzati, impostare limiti di tempo per l’accesso a Internet e filtrare i contenuti.

Presente anche la funzione QoS (Quality of Service) che può essere abilitata in base al dispositivo. Questa è un’altra caratteristica interessante che potrebbe consentirti, ad esempio, di dare la priorità alla tua TV per lo streaming di un film 4K per un paio d’ore. Approfitta ora dello sconto del 32% e acquista questo SET su Amazon. Abbonati anche a Prime per usufruire della spedizione gratuita in 1 giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.