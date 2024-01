TP-Link Deco X50-PoE, oggi SVENDUTO su Amazon: scopri subito il prezzo RIDICOLO

Stai cercando l’offerta migliore sul mercato per un ottimo router, ovviamente ad un prezzo super conveniente? Eccoti servito. Oggi, puoi davvero esaudire questo desiderio, e portarti a casa un router super comodo e anche davvero ottimo a pochissimi. Questo router TP-Link a solamente 99,99€, invece di 109,99€.

Un router davvero ottimo e anche super scontato su Amazon? Ecco, l’occasione pazza del momento. Oggi, lo trovi con sconto pazzo del 9%. Ne restano davvero pochissimi pezzi disponibili su Amazon.

TP-Link Deco X50-PoE Router Mesh WiFi 6, Porta Ethernet da 2,5 Gbps

Questo router è davvero un’occasione da cogliere al volo su Amazon. Infatti, domani potrebbe anche non essere più disponibile. Quindi, conviene davvero approfittare subito dell’offerta pazza su Amazon.

La tecnologia Mesh AI-Driven consente alle unità Deco di creare una rete unificata senza interruzioni di segnale in grado di coprire ampie metrature (fino a 600mq con pack 3 unità) con velocità Wi-Fi 6 Dual Band fino a 2.402Mbps in 5GHz e 574Mbps in 2.4GHz. Goditi esperienze di rete smart basate sull’apprendimento del network e connetti oltre 150 dispositivi Wi-Fi in contemporanea.

Deco X50-PoE supporta sia alimentazione con corrente continua (adattatore incluso nella confezione) che alimentazione PoE 802.3at, tecnologia che consente di trasmettere dati e alimentazione su un singolo cavo Ethernet. Questo semplifica le operazioni di installazione e consente il posizionamento del dispositivo senza necessità di effettuare interventi sull’impianto elettrico.

Installa la tua Rete Deco Mesh in pochi minuti seguendo le semplici istruzioni dell’app Deco, disponibile per dispositivi Android e iOS. Tramite app puoi visualizzare i dispositivi connessi e sfruttare le funzionalità avanzate della rete come: QoS per assegnare priorità a determinati dispositivi o applicazioni; Parental Control per regolare l’esperienza in rete dei più piccoli; creare una Rete Guest e molto altro.

Corri subito su Amazon, ne restano pochissimi oggi disponibili!

