TP-Link M7000: il router portatile per una connessione ovunque

Il router mobile TP-Link M7000 rappresenta una soluzione compatta e performante per chi cerca una connessione stabile anche in movimento. Con un design pluripremiato e un prezzo accessibile, si posiziona tra i dispositivi più interessanti della sua categoria.

Con velocità di download fino a 150 Mbps e un prezzo attuale di 40,99€, l’M7000 è ideale per creare un hotspot Wi-Fi affidabile ovunque. Grazie alla compatibilità con tutte le SIM 4G degli operatori italiani, può supportare fino a 10 dispositivi simultaneamente. Questa caratteristica lo rende perfetto per famiglie in viaggio, professionisti in trasferta o chiunque necessiti di una connessione condivisa senza interruzioni.

Router TP-Link M7000: il Best Buy della sua categoria

Le sue dimensioni ridotte (50 x 50 x 28 mm) e il peso di soli 47 grammi lo rendono estremamente portatile, un aspetto che ha contribuito a far ottenere al dispositivo il prestigioso Red Dot Design Award. Questa compattezza, unita alla robustezza del design, consente di trasportarlo facilmente in tasca o in borsa, facendone il compagno ideale per chi è sempre in movimento.

Dal punto di vista tecnico, l’M7000 opera su frequenze a 2,4 GHz e supporta un voltaggio di 1200 Volt CC. È progettato per funzionare in un range di temperatura compreso tra 0°C e 35°C, quindi è consigliabile evitare l’esposizione a condizioni climatiche estreme. Prima dell’uso, è necessario disattivare il PIN della SIM e verificare i parametri APN, nel caso in cui non vengano rilevati automaticamente.

Tra i punti di forza del dispositivo spicca la batteria da 2000 mAh, che offre diverse ore di autonomia. Inoltre, un sistema di risparmio energetico intelligente disattiva il Wi-Fi dopo 10 minuti di inattività, contribuendo a prolungare la durata della batteria. Riattivare la connessione è semplice: basta premere il pulsante di accensione.

Il TP-Link M7000 combina prestazioni elevate, un design curato e una gestione energetica intelligente in un unico dispositivo. Se cerchi una connessione internet potente e portatile, questo router rappresenta una scelta di grande valore per il suo rapporto qualità-prezzo. Compralo adesso a soli 40,99€, IVA inclusa.

