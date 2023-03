TP-Link RE650, il potente WiFi Extender che sfonda i MURI costa solo 69€

Il TP-Link RE650 è molto più che il solito ripetitore di segnale: ad esempio, può diventare un access point wireless dual band MU-MIMO. E’ davvero fantastico e potente, pensato sia per piccoli uffici che per un uso domestico, assicurando una grande flessibilità per tutti gli utenti. TP-Link RE650 è infatti una scelta adatta a tutti gli utenti che devono connettere diversi dispositivi alla rete e soprattutto potersi collegare stabilmente nei punti in cui il segnale del router non riesce ad arrivare. Di fatto, con questo gioiellino non solo elimini le zone d’ombra nella connessione ma puoi fare tantissime cose. Il tutto a un prezzo super conveniente, appena 69€. Le spedizioni sono rapide, sicure e gratuite grazie ai servizi Prime.

TP-Link RE650, ripetitore WiFi sicuro e aggiornato

Adatto a qualsiasi tipo di router, anche se preferisce quelli di fascia alta per rendere al meglio, questo TP-Link RE650 sfrutta la tecnologia MU-MIMO per gestire più dispositivi contemporaneamente, riducendo i tempi di attesa e potenziando il Wi-Fi per trasferimenti più rapidi. Il dispositivo porta un segnale wireless veloce e stabile in tutta la casa, creando una rete Wi-Fi veloce, stabile e senza interruzioni. MU-MIMO potenzia le capacità wireless raggiungendo velocità fino a quattro volte superiori ai Range extender con standard AC.

Questo dispositivo è pensato per offrire non solo una buona copertura, ma anche una stabilità del segnale che permette di godersi film in streaming, di divertirsi con giochi in multiplayer e di lavorare con file multimediali online, in contemporanea, senza subire alcun rallentamento o interruzione. La porta Gigabit Ethernet di RE650 ti permette di connetterti via cavo a dispositivi come console di gioco o smart TV per creare una rete cablata affidabile.

RE650 è molto di più di un normale range extender. Basta inserire il cavo Ethernet nell’apposita porta e questo piccolo dispositivo trasformerà la connessione Internet via cavo in un access point wireless dual band MU-MIMO. Il tutto è gestibile anche attraverso TP-Link Tether, un’app intuitiva che ti permette di verificare lo stato del tuo Range Extender, controllare le sue funzionalità e impostazioni da qualsiasi dispositivo Android o iOS in pochi minuti. Che aspetti allora a farci più che un pensierino? Un prodotto simile fa la fortuna di chi lo utilizza, a maggior ragione se acquistato al prezzo di oggi, cioè 69€, con uno sconto pari a 30,22€ (30%). Le spedizioni sono rapide, sicure e gratuite grazie ai servizi Prime.

