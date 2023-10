TP-Link: ecco il router 4G+ casalingo in SCONTO!

Nel mondo connettività 4G, il TP-Link Archer MR550 si afferma come una delle soluzioni più interessante per coloro che cercano velocità, efficienza e semplicità. Grazie al suo design elegante e alle prestazioni di livello, è la scelta giusta da fare. Ora è disponibile con uno sconto del 9% su Amazon: un affare a soli 99,99€.

Il router casalingo 4G+ per i più esigenti

Il router Archer MR550, con uno standard wireless di 802.11ac, assicura una connessione Wi-Fi stabile e veloce. Il supporto alle reti 4G+ Cat6 porta la velocità dei dati fino alla velocità di 300 Mbps, offrendo una navigazione e uno streaming senza lag. La cosa migliore? Basta inserire una scheda SIM e sei pronto per navigare. Senza configurazioni complesse, il router garantisce la compatibilità delle schede SIM in oltre 100 paesi grazie ad anni di test sul campo.

Non è solo la velocità che rende questo router un must-have. Con il supporto MU-MIMO, il TP-Link Archer MR550 offre connessioni dati stabilissime e veloci, potenziando l’efficienza della tua rete Wi-Fi. Inoltre, grazie alla compatibilità con i prodotti TP-Link OneMesh, gli utenti possono creare una rete Mesh economica e altamente persnoalizzabile. Grazie alle due antenne LTE rimovibili esterne, puoi contare su un segnale forte e stabile, garantendo connessioni senza cadute di segnale con ogni dispositivo che sfrutta la connettività di questo prodotto.

Le porte Gigabit garantiscono connessioni cablate velocissime, ideali per dispositivi che richiedono una larga banda come console di gioco e TV. Non manca la possibilità di sfruttare altre connessioni cablate tramite cavo Ethernet grazie alla porta LAN/WAN.

Con l’app Tether di TP-Link, la configurazione e la gestione del tuo router sono più semplici che mai. In confezione non manca un adattatore di alimentazione, un cavo Ethernet RJ45 e una guida all’installazione rapida, tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare.

Affidabilità, velocità e convenienza: queste sono le promesse del TP-Link Archer MR550. Con uno sconto del 9% su Amazon e un prezzo di 99,99€, è il momento perfetto per migliorare la tua connessione. Non lasciarti sfuggire questa opportunità!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.