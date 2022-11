TP-Link si unisce al Cyber Monday con la telecamera Wi-Fi da interno Tapo C210

Sicura, smart, semplice. In tre parole abbiamo riassunto Tapo C210, la telecamera Wi-Fi di videosorveglianza da interno di TP-Link, tra le protagoniste assolute di quest’ultimo giorno della settimana del Black Friday, il Cyber Monday. L’offerta di queste ore è da prendere al volo ora: 25% di sconto su uno dei modelli più gettonati per la sicurezza della casa, con il prezzo finale di 29,9€ invece di 39,99€. In tutto risparmi 10€, che ora ti possono sembrare pure pochi, ma in realtà ci puoi acquistare un altro gadget tech super come Amazon Smart Plug, la presa intelligente di Amazon che rende smart la tua casa senza bisogno di acquistare un hub a parte.

Tapo C210, la telecamera Wi-Fi da interno di TP-Link

Quando arriva il weekend sei combattuto se andare a staccare un po’ la spina fuori casa oppure restare a fare compagnia ai tuoi animali domestici. Se sei una persona molto sensibile, il più delle volte ti priverai della mini gita fuori porta per non dare un dispiacere al tuo cane o al tuo gatto, che ti guardano con quegli occhi da veri furfanti ogni volta che ti avvicini alla porta con le chiavi di casa in mano. Vuoi un consiglio? Prendi ora la Tapo C210 in offerta su Amazon e inizia a preparare la valigia.

TP-Link C210 ti permette di controllare a 360 gradi ogni angolo della stanza in cui la posizioni, anche di notte, con filmati in risoluzione 3MP Full HD, per avere immagini sempre nitide. Integrato nella telecamera di videosorveglianza da interno anche un allarme acustico e luminoso, in modo da scoraggiare eventuali furfanti (quelli veri). E in più puoi salvare gratuitamente fino a 512 ore di registrazione con una microSD da 256GB.

Cogli al volo l’offerta del Cyber Monday di Amazon sulla Tapo C210: l’ottima telecamera Wi-Fi da interno di TP-Link è tua a soli 29,9€ invece di 39,9€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.