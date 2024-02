TP-Link Tapo C200: la telecamera Wi-Fi di sicurezza per interni 24/7 più economica (24€)

La sicurezza della casa è una priorità e la TP-Link Tapo C200 si presenta come una soluzione affidabile e accessibile per monitorare gli interni della tua abitazione. Questa telecamera Wi-Fi per interni offre funzionalità avanzate come la registrazione in 1080P, visione notturna, audio bidirezionale e notifiche in tempo reale del sensore di movimento.

Qualità Video in Alta Definizione: La Tapo C200 registra video in alta definizione a 1080P, garantendo una chiarezza straordinaria delle immagini. Questa risoluzione elevata è fondamentale per riconoscere volti e dettagli, rendendo la telecamera ideale per la sorveglianza di interni. Su Amazon la trovi ora a soli 24€ grazie allo sconto del 25%. più un ulteriore ribasso col coupon da 4€ da spuntare in pagina. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

TP-Link Tapo C200: sicurezza 24/7 con la telecamera Wi-Fi per interni

La telecamera è dotata di una funzione di visione notturna che si attiva automaticamente in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie a LED infrarossi, la Tapo C200 offre una visione chiara fino a 9 metri di distanza anche al buio. La presenza di audio bidirezionale consente non solo di ascoltare ciò che succede, ma anche di parlare attraverso la telecamera. Questa caratteristica è utile per comunicare con familiari o animali domestici quando non sei fisicamente presente.

Il sensore di movimento integrato invia notifiche in tempo reale sul tuo dispositivo mobile quando viene rilevato un movimento. Questo ti permette di essere sempre consapevole di ciò che accade a casa tua, anche quando sei lontano. La Tapo C200 offre un’installazione semplice e veloce. Con la connessione Wi-Fi stabile, puoi monitorare la tua casa tramite l’app dedicata da qualsiasi luogo, aggiungendo un livello di sicurezza alla tua routine quotidiana.

Con funzionalità avanzate come la visione notturna, l’audio bidirezionale e le notifiche di movimento, la Tapo C200 offre una soluzione completa per la sicurezza domestica. La sua facilità d’uso e la connessione Wi-Fi stabile la rendono una risorsa preziosa per proteggere la tua casa 24/7. Su Amazon la trovi ora a soli 24€ e con le spedizioni sono gratuite con Prime.

