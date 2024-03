TP-Link Tapo C500, la telecamera esterna per la SICUREZZA della tua famiglia in offerta

Oggi puoi mettere in sicurezza la tua casa o il tuo ufficio grazie ad Amazon che ti popone la potente TP-Link Tapo C500 a soli 39€. Per chi non la conoscesse, si tratta di una telecamera di sorveglianza esterna che, a dispetto delle dimensioni compatte, offre prestazioni avanzate e funzionalità intelligenti per mantenere al sicuro ciò che conta di più. La Tapo C500 offre tra l’altro anche una risoluzione Full HD 1080P, garantendo immagini chiare e dettagliate, e una vista panoramica a 360°, grazie alla quale non sfuggirà nulla al suo sguardo vigile.

TP-Link Tapo C500, monitora ogni angolo del tuo spazio

La sicurezza, si sa, non ha orari, e in tal senso la Tapo C500 t icopre anche la notte ovviamente, sfruttando la sua visione notturna avanzata per tutelare la tua sicurezza, offrendoti immagini nitide anche nelle ore più buie. Indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, la videocamera è pronta a fare il suo lavoro: con un grado di impermeabilità IP65, questa telecamera è progettata per resistere agli agenti atmosferici, garantendo una sorveglianza affidabile in ogni stagione.

La Tapo C500 non è solo una telecamera di sorveglianza, ma anche un sistema di comunicazione grazie alla sua funzione di audio bidirezionale, attraverso il quale puoi comunicare chiaramente con chiunque sia nel raggio della telecamera.

Un modo efficace per dissuadere i visitatori indesiderati o semplicemente per tenere sotto controllo la situazione. La telecamera è dotata di un sensore di movimento intelligente che attiva le registrazioni e invia notifiche istantanee al tuo dispositivo quando viene rilevato un movimento.

In definitiva, se cerchi un modo per creare un sistema di sicurezza in casa o ufficio, o di migliorarne uno esistente, integra la Tapo C500 nel tuo ecosistema smart e sfrutta anche la compatibilità con Alexa per controllare tutto con i comandi vocali per un’esperienza di sorveglianza ancora più conveniente. Approfitta dello sconto del 20% e assicurati questa ottima videocamera esterna di sorveglianza a soli 39€. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

