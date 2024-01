TP-Link Tapo P115, la presa smart con Alexa: controlli i dispositivi collegati e quanto CONSUMANO

La presa intelligente WiFi TP-Link Tapo P115 è un dispositivo progettato per offrire un controllo pratico e intelligente dei tuoi dispositivi elettronici. Si connette facilmente alla rete WiFi di casa tua, e in un attimo puoi controllare i dispositivi collegati tramite l’app Tapo sul tuo smartphone ovunque tu sia.

Ma non è tutto: questo device ti consente anche di monitorare l’energia consumata dai dispositivi collegati. Questo ti consente di avere sempre una panoramica dettagliata dei consumi e di ottimizzare l’uso dell’elettricità. Insomma, ci troviamo dinanzi a uno di quei prodotti davvero utili, che oggi tra l’altro costano anche poco, almeno su Amazon, dove puoi assicurartela a soli 9€ con lo sconto del 41%.

Presa smart TP-Link Tapo P115: stravolgi la tua casa

La presa smart TP-Link Tapo P115 è compatibile con assistenti vocali come Alexa di Amazon e Google Assistant, la presa intelligente Tapo P115 consente il controllo vocale dei dispositivi collegati. Puoi accendere o spegnere i dispositivi semplicemente dando comandi vocali, e grazie all’app Tapo, come accennato all’inizio, puoi controllare a distanza i dispositivi collegati alla presa intelligente.

Il design compatto della Tapo P115 consente di utilizzare più prese intelligenti nello stesso spazio senza occupare troppo spazio. È ideale per gestire dispositivi in diversi ambienti della casa. Puoi programmare l’accensione e lo spegnimento dei dispositivi collegati in base a un orario prestabilito. Questa funzione è utile per simulare la presenza in casa anche quando sei fuori, aumentando la sicurezza.

In conclusione, la TP-Link Tapo P115 è una soluzione smart e conveniente per gestire i dispositivi elettronici nella tua casa. Con funzionalità come il monitoraggio energetico, il controllo vocale e la programmazione oraria, offre un controllo personalizzato e consapevole dell’energia.

