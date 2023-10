OFFERTA A TEMPO: Robot Aspirapolvere Lavapavimenti a SOLI 299 EURO!

Se da tempo stai pensando di prendere un robot aspirapolvere e al contempo lavapavimenti, ma stai attenendo un’offerta che abbassi il prezzo, questa offerta a tempo è l’occasione giusta! TP-Link Tapo RV30, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, con una potenza di aspirazione pari a 4200Pa, Navigazione LiDAR che permette a questo prezioso accessorio di muoversi in casa con disinvoltura grazie anche alla Mappatura Rapida, per non parlare della Batteria da 5000mAh che ti consente di usarlo senza l’ansia che si scarichi, adatto per tutti i generi di pavimenti (anche i più delicati) e perfino i tappeti, e controllo tramite app e assistente vocale Google e Alexa…sarà tuo con soli 299 euro! Già, hai capito bene! Ma trattandosi appunto di un’offerta a tempo dovrai affrettarti!

TP-Link Tapo RV30: le caratteristiche

Con questo robot TP-Link Tapo RV30 aspirapolvere e lavapavimenti spazzerai via i detriti inseriti tra gli spazi vuoti e la polvere nascosta nei tappeti per una pulizia più profonda e potente. Mappa accuratamente la tua casa in pochi minuti, evita omissioni e ripetute pulizie e funziona bene anche al buio. Il mop elettronico a 3 livelli affronta anche lo sporco più ostinato e di difficile rimozione, come il grasso da cucina che richiede più passate e il fatidico “olio di gomito“.

Puoi anche separare le aree della casa così da distinguere più zone e diversificare la pulizia in base alle stanze. Bene la Batteria da 5000 mAh per un’aspirazione duratura e senza dissolvenza. Inoltre, come i razzi che volano nello spazio, questo robot torna automaticamente al dock di ricarica quando la batteria si sta scaricando, quindi si riavvia esattamente da dove era stata interrotta. Incredibile! Sempre in termini di funzioni intelligenti, pensa anche che aumenta da solo la potenza di aspirazione quando ci si sposta da un pavimento duro a un tappeto

Molto facile da comandare, puoi farlo sia tramite comandi vocali che app Tapo per iOS e Android. Infine, sarai anche avvisato dallo stato dell’arte della pulizia. Oggi avrai tutto questo a soli 299 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.