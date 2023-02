TP-Link: telecamera di videosorveglianza Wi-Fi per interni al miglior prezzo su Amazon

La telecamera di videosorveglianza Wi-Fi per interni del marchio TP-Link consente di monitorare le aree più sensibili dell’abitazione ovunque ci si trovi, grazie all’applicazione Tapo disponibile sia per device iOS che per gli smartphone Android. L’installazione è semplice e immediata, in più la telecamera è compatibile anche con Google Assistant e Alexa.

In queste ore la puoi acquistare su Amazon al miglior prezzo del mese: 26,99 euro anziché 39,99 euro, per effetto dello sconto del 33%. L’articolo è venduto e spedito da Amazon: se hai l’abbonamento Prime e completi l’ordine ora, riceverai l’articolo a casa tua già domani senza pagare la spedizione.

33% di sconto sulla telecamera di videosorveglianza smart di TP-Link

Il modello in vendita è la telecamera Wi-Fi per interni di TP-Link Tapo C200, con una risoluzione Full HD 1080p. Grazie a questa telecamera di videosorveglianza smart ottieni una visione dettaglianza di ogni ambiente della tua casa anche al buio, per merito sia dei video in alta definizione che della visione notturna fino a 8 metri.

Non appena rileva un movimento, la telecamera invia al tuo smartphone una notifica push tramite l’app Tapo. Sempre attraverso l’applicazione puoi impostare un effetto luminoso o un vero e proprio allarme per far desistere eventuali visitatori indesiderati. Un altro punto di forza è il supporto alla registrazione in loop: ciò significa che quando la memoria interna è piena, la telecamera continua a registrare lo stesso sovrascrivendo la vecchia registrazione.

Metti in carrello ora la telecamera di videosorveglianza Wi-Fi per interni del marchio TP-Link per approfittare del 33% di sconto Amazon e risparmiare così 13 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

