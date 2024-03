Tracker Fitbit Luxe Health and Fitness: elegante, con tante funzioni e con un prezzo che crolla vertiginosamente!

Si, crolla vertiginosamente il prezzo del Fitbit Luxe Health & Fitness, stiamo parlando di un clamoroso MENO 25% che fa fare un bel balzo all’indietro del prezzo di listino, che da 105,86 euro passa a 79 euro! Un vero super affare visto che Fitbit è sinonimo di qualità e anche di design ricercato! Progettato per essere indossato tutto il giorno, il tracker Fitbit Luxe Health & Fitness offre funzionalità avanzate che consentono di monitorare costantemente la propria attività fisica, il sonno e la salute generale. Davvero un’offerta da non sottovalutare: Amazon è pieno di tracker e smartwatch, ma è difficile trovarne uno di qualità e con questo prezzo! Subito nel carrello!

Elegante, efficace, scontato

Il principale punto di forza di Fitbit Luxe Health & Fitness è il monitoraggio avanzato del battito cardiaco, che consente di tenere traccia della frequenza cardiaca in tempo reale durante le attività fisiche o il riposo.

Fitbit Luxe Health & Fitness è inoltre dotato di un sensore di ossigeno nel sangue che consente di misurarne i livelli durante il sonno o durante l’attività fisica. Questa funzione è particolarmente utile per coloro che praticano sport ad alta intensità o che soffrono di patologie respiratorie, in quanto permette di monitorare la propria saturazione di ossigeno e di intervenire tempestivamente in caso di problemi.

Fitbit Luxe Health & Fitness offre inoltre un’ampia gamma di funzionalità per il monitoraggio del sonno, tra cui il rilevamento delle fasi del sonno e la valutazione della qualità del riposo. Possiamo quindi avere informazioni dettagliate su come dormiamo e apportare di conseguenza eventuali modifiche allo stile di vita per migliorare la qualità del riposo notturno.

Possiamo poi anche monitorare in modo più approfondito come il corpo gestisce lo stress grazie al punteggio gestione stress su app che ne tiene traccia dei segni fisici e mostra un punteggio da 1 a 100: più alto è il numero, meglio è!

Fitbit Luxe Health & Fitness è un alleato prezioso per chi desidera monitorare la propria condizione fisica in modo efficace e completo. Inoltre è anche stiloso e soprattutto SCONTATISSIMO MENO 25%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.