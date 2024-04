Trapani e Avvitatori FUORI TUTTO: Occasioni da non perdere solo su Amazon

Trapani e avvitatori sono dispositivi indispensabili, non solo per coloro i quali li usano professionalmente, ma anche per tutti coloro hanno bisogno di fare lavoretti, piccoli o grandi che siano, in casa. Sia che dobbiate fare i fori per gli stop atti a reggere una mensolina o dobbiate fare qualcosa di più impegnativo e complicato, un trapano è immancabile. Oggi vi proponiamo una serie di trapani e avvitatori che Amazon ha deciso di proporre a prezzi stracciati, un vero e proprio fuori tutto che vi permetterà di risparmiare un sacco di euro! E anche tanta fatica!

Trapano avvitatore a batteria da 12 V, comodo, leggero e costa poco, solo 28 euro

Il trapano offre una coppia massima di 20 NM, che lo rende ideale per varie attività come la foratura del legno e della plastica e più in generale per lavoretti casalinghi non particolarmente impegnativi. Adatto quindi decisamente anche per progetti di bricolage e artigianato. E’ inoltre leggero, solo 1,3 kg, è molto ergonomico e dotato di batteria di lunga durata da 1300 mah. Prezzo super accessibile, solo 28,49 euro invece che 36 euro.

Trapano Avvitatore Batteria 20V con coupon MENO 15€

Saliamo di grado con un trapano avvitatore più potente, ma ancora spiccatamente versato per i lavori casalinghi. Coppia di 42NM, trasmissione a due velocità e mandrino autobloccante da 10 mm. Batteria, anzi doppia batteria di grande capacità ben 2.0Ah e ricarica rapida totale in soli sessanta minuti. Questo trapano è una perfetta via di mezzo tra uso casalingo e uso professionale, versatile e super scontato col coupon meno 15€.

Trapano Avvitatore 21v, lo sconto sale e le prestazioni pure, MENO 15%

Rispetto al modello poco sopra questo trapano è dotato di motore brushless che fornisce una coppia di 55 Nm, facile capire quindi che i campi d’utilizzo si ampliano anche a necessità più pesanti e professionali. Ha molte funzioni: due diversi intervalli di velocità, 3 modalità di lavoro, ovvero avvitamento, foratura e perforazione. Batteria di lunga durata, ben 2000mAh e ricarica rapida di un’ora e mezza. Prezzo super scontato per un dispositivo da non sottovalutare: MENO 15%, il prezzo crolla da 80 euro a 68 euro.

Martello Perforatore da 1500W, il prezzo crolla col 20% di sconto

Prestazioni al top per questo trapano dall’aspetto robusto per un uso spiccatamente professionale ma che anche in casa vi troverete decisamente a proprio agio. Bastano i numeri per capire la bontà di questo dispositivo: può raggiungere una singola forza martellante di 5,5J, con capacità di foratura di 32 mm per il calcestruzzo, 42 mm per il legno, 13 mm per l’acciaio. Tantissimi accessori, come la copertura antipolvere, e numerose punte chiudono un quadro decisamente positivo. Prezzo bomba con lo sconto del 20%: 112 euro invece che 140 euro!

Piccoli o grandi che siano i lavori di casa, un trapano serve sempre! Indecisi cosa comprare? Queste super offerte Amazon sapranno togliervi ogni dubbio!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.