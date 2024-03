Trapano 3 in 1 POTENTISSIMO in SVENDITA su Amazon: OFFERTA IRRINUNCIABILE a 51€

Il trapano/avvitatore brushless con percussione Ponoseu è tra i migliori in assoluto tra quelli di livello medio. Con questo potente accessorio potrete infatti svolgere qualsiasi lavoro sia casalingo che professionale con estrema facilità. Compralo ora su Amazon a soli 51€ con lo sconto del 10% sul prezzo di listino e le spedizioni gratuite attraverso i servizi Prime.

Trapano avvitamento, foratura e foratura con percussione

Con questo potente trapano puoi effettuare diverse operazioni di avvitamento in svariati tipi di materiali grazie alla modalità di lavoro 3 in 1 (avvitatura, perforazione e perforazione a percussione). Commuta tra le 2 velocità per la giusta combinazione di coppia e velocità i progetti differenti: per avvitare e forare nel legno e nel metallo, nonché per forare a percussione nella muratura.

Semplice sostituzione delle punte di foratura quando si commuta da avvitamento a foratura e da foratura a percussione poiché l’utensile è provvisto di codolo da 10 mm e mandrino auto-serrante.

L’assenza delle spazzole consente infatti meno attriti interni, permettendo al prodotto di erogare fino al 50% di potenza in più. Il versatile e potente sistema a batteria da 18 Volt ti consente poi di levigare, forare e rifinire le siepi con una sola carica.

Il trapano elettrico a batteria viene fornito tra i diversi accessori anche con due batterie (2000 mAh), ciascuna delle quali può durare a seconda dell’impiego per 25-30 minuti dopo la ricarica completa. Insomma, a un prezzo davvero modsto potreste assicurarvi un dispositivo davvero completo, perfetto per i vostri lavori fai da te. Approfittate dello sconto di e fatelo vostro a soli 51€ con le spedizioni gratuite gestite da Prime.

