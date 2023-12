Trapano avvitatore a batteria 24 in 1 con valigetta a 33€ su Amazon: prezzo SPACCONE

Il trapano avvitatore a batteria 12V è uno strumento versatile e utile per una vasta gamma di progetti di fai da te e di riparazione. Questo modello specifico ha alcune caratteristiche chiave che lo rendono un compagno affidabile per le tue esigenze di lavorazione. Ma soprattutto ti viene venduto da Amazon a soli 33€ con 24 accessori, tra cui punte, inserti e molto altro ancora, e una comoda valigetta dove riporre il prodotto e i suoi accessori. Il tutto con le spedizioni gratuite.

Il trapano avvitatore a batteria 12V che sogni, a prezzo bassissimo

Con una tensione di 12V e due batterie da 2.0Ah incluse, avrai abbastanza potenza e autonomia per svolgere una varietà di compiti di avvitamento e foratura senza dover interrompere il lavoro troppo spesso. Il trapano avvitatore offre 25 impostazioni di coppia più una modalità di foratura, il che significa che puoi adattare la potenza di avvitamento alla specifica applicazione, evitando di danneggiare le viti o il materiale in cui stai lavorando.

Con due velocità (ad esempio, bassa e alta), puoi scegliere la migliore per il tuo compito. La bassa velocità è ideale per applicazioni di precisione, mentre l’alta velocità è perfetta per forare. Il mandrino autoserrante da 10mm ti consente di cambiare facilmente e in modo sicuro le punte o gli accessori senza dover utilizzare chiavi o attrezzi aggiuntivi. Una luce LED integrata illumina l’area di lavoro, il che può essere particolarmente utile quando si lavora in condizioni di scarsa illuminazione o in angoli bui.

Il kit include 24 accessori diversi, tra cui punte, inserti e molto altro ancora. Il tutto è organizzato in una valigia robusta che facilita il trasporto e la conservazione. Questo trapano avvitatore è una scelta solida per il fai da te e le riparazioni domestiche. È abbastanza potente da affrontare una varietà di compiti, e compatto da essere maneggevole. Ma soprattutto ti viene venduto da Amazon a soli 33€ con 24 accessori, tra cui punte, inserti e molto altro ancora, e una comoda valigetta dove riporre il prodotto e i suoi accessori. Il tutto con le spedizioni gratuite.

