Trapano avvitatore a batteria 24 in 1 con valigetta a 44€: col coupon ti costa una miseria

Il trapano avvitatore a batteria FAHEFANA è uno strumento potente e versatile progettato per soddisfare le esigenze di casa, progetto e fai-da-te. Con un motore da 20V e una coppia massima di 42Nm, offre la potenza necessaria per affrontare una varietà di compiti di trapanatura e avvitatura. Col 40% di sconto sul prezzo di listino e 15€ di coupon da spuntare sulla pagina del prodotto su Amazon ti costa solo 44€. E le spedizioni sono gratuite.

Trapano avvitatore a batteria FAHEFANA potente e versatile

Il motore da 20V fornisce la potenza necessaria per affrontare una varietà di compiti di trapanatura e avvitatura. La coppia massima di 42Nm consente di gestire facilmente lavori più impegnativi. Il trapano è dotato di due batterie al litio da 2.0Ah, che offrono una durata sufficiente per completare progetti più lunghi senza interruzioni prolungate. Le batterie sono veloci da caricare, riducendo il tempo di inattività.

Con 18+1 regolazioni di coppia, è possibile adattare la potenza del trapano alle esigenze specifiche del materiale o del progetto. Questo assicura una precisione e un controllo ottimali durante l’utilizzo. Il mandrino autoserrante da 10 mm consente un cambio rapido degli accessori del trapano. Questo rende il dispositivo adatto per una vasta gamma di punte e inserti.

Il trapano offre due velocità selezionabili per adattarsi alle esigenze specifiche del compito. La velocità più bassa è ideale per avvitare, mentre la velocità più alta è perfetta per trapanare. Una luce LED integrata illumina l’area di lavoro, migliorando la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Questo è particolarmente utile quando si lavora in angoli bui o in spazi ristretti.

Il trapano è progettato con un impugnatura ergonomica che offre comfort durante l’uso prolungato. Il suo design leggero contribuisce a ridurre l’affaticamento durante i progetti più lunghi. Il trapano è fornito con un set di accessori, tra cui punte e inserti, per iniziare subito a lavorare sui progetti.

In conclusione, il trapano avvitatore a batteria FAHEFANA è uno strumento affidabile e performante, adatto a una vasta gamma di applicazioni domestiche, di progettazione e fai-da-te. La sua potenza, versatilità e comodità lo rendono un alleato prezioso per chiunque abbia bisogno di affrontare compiti di trapanatura e avvitatura con facilità. Prendilo ora su Amazon col 40% di sconto sul prezzo di listino e sfrutta il coupon di 15€ per assicurartelo a soli 44€. Le spedizioni sono gratuite con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.