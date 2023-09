Trapano avvitatore a batteria con luce a LED, caricatore e 19 punte a 37€ su Amazon

Il trapano avvitatore a batteria ALEAPOW è uno strumento versatile e affidabile che ti aiuterà a gestire facilmente una varietà di lavori domestici e progetti di fai da te. Questo strumento combina le funzionalità di un trapano e un avvitatore, il che significa che puoi perforare fori e fissare viti con lo stesso dispositivo, rendendo il lavoro più efficiente.

La sua versatilità, le prestazioni affidabili e il design user-friendly lo rendono insomma una scelta eccellente per una vasta gamma di applicazioni. E se poi consideri che il suo prezzo su Amazon è bassissimo, converrai che è uno d quei prodotti da avere assolutamente. Con appena 37€, infatti, te lo porti a casa con 20 punte di ricambio, 1 batteria al litio da 2000 mAh, 1 caricatore, 1 albero flessibile e la sua valigia portatile.

Trapano avvitatore a batteria ALEAPOW, versatile e affidabile

Il mandrino senza chiave da 10mm ti consente di cambiare rapidamente le punte del trapano o gli accessori senza bisogno di attrezzi aggiuntivi. Con una coppia massima di 30N.m, questo trapano avvitatore è in grado di affrontare una vasta gamma di materiali, dai legni più morbidi ai metalli più duri. e Poi c’è la batteria al litio da 2000 mAh offre una buona autonomia e un tempo di ricarica rapido, in modo da poter lavorare senza interruzioni prolungate.

Con 19 impostazioni di coppia diverse e una modalità di trapano, puoi adattare la potenza del trapano alle tue esigenze specifiche. Questo trapano avvitatore offre due opzioni di velocità (alta e bassa) per gestire meglio vari compiti, dalla perforazione precisa all’avvitatura potente. Tre luci LED integrate forniscono illuminazione aggiuntiva durante l’uso, rendendo più facile lavorare in condizioni di scarsa illuminazione.

Il design ergonomico con impugnatura in gomma antiscivolo offre comfort durante l’uso prolungato e riduce l’affaticamento delle mani. Questo trapano avvitatore è leggero e facile da trasportare, il che lo rende ideale per lavori in diversi luoghi. Questo trapano di 37€ avvitatore è un compagno essenziale per chiunque desideri affrontare progetti di bricolage, riparazioni o lavori domestici con facilità.

