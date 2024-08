Trapano avvitatore a batteria in DOPPIO SCONTO: ancora per POCHISSIMO

Sei appassionato di lavori fai-da-te e bricolage? Ecco un attrezzo must-have che non puoi non avere in casa! Si tratta del Trapano avvitatore a batteria MHPRO, oggi disponibile su Amazon a soli 35 euro grazie ad uno sconto del 5% ed un ulteriore coupon del 20% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, la promozione sta per scadere!

Trapano avvitatore a batteria MHPRO: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Trapano avvitatore a batteria MHPRO è un accessorio indispensabile per gli appassionati di fai-da-te e lavori di bricolage.

Si caratterizza per le sue 3 modalità di lavoro: avvitamento, perforazione e perforazione a percussione. La funzione martello può aumentare notevolmente l’efficienza del tuo lavoro e, grazie ad una coppia massima di 42Nm, il trapano combinato può facilmente soddisfare un’ampia gamma di esigenze di perforazione e avvitamento di viti su legno, metallo e plastica.

Questo modello può essere impostato per funzionare in due diverse gamme di velocità (0-550 RPM, 0-1850 RPM), così avrai sempre la potenza di cui hai bisogno. Inoltre, l’avvitatore ha 25 posizioni di coppia per la selezione del mandrino, fornendo un’operazione più precisa per la foratura e l’avvitamento.

In più, il dispositivo vanta una batteria agli ioni di litio da 21 V 2,0 Ah con maggiore capacità, che consente di utilizzarlo senza problemi per ore e ore. In più ha un indicatore di alimentazione in tempo reale per avvisarti dello stato della batteria e richiede solo 1,5 ore per caricarsi completamente.

Oggi il Trapano avvitatore a batteria MHPRO è disponibile su Amazon a soli 35 euro grazie ad uno sconto del 5% ed un ulteriore coupon del 20% da applicare al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, la promozione sta per scadere!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.