Trapano avvitatore a batteria in DOPPIO SCONTO: lo paghi MENO DI 30 EURO

Sei un appassionato di fai-da-te e lavori di bricolage? Allora non puoi non avere tra i tuoi attrezzi il Trapano avvitatore a batteria FAHEFANA, oggi disponibile su Amazon a soli 29 euro grazie ad uno sconto del 9% ed un ulteriore coupon del 30% da applicare al momento dell’ordine.

In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l'articolo domani stesso direttamente a casa tua.

Trapano avvitatore a batteria FAHEFANA: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Trapano avvitatore a batteria FAHEFANA è un vero e proprio must-have per chi è appassionato di lavori fai-da-te e di bricolage.

È dotato di una coppia 25NM, con trasmissione a due velocità ovvero bassa velocità (0-450 giri/min) e alta velocità (0-1400 giri/min), quindi puoi adattarlo in modo flessibile ad ogni tua esigenza. Che si tratti di un lavoro leggero o di un lavoro ad alta intensità, potrai scegliere la modalità più adatta così da avere risultati impeccabili.

Per questo motivo le applicazioni sono davvero tantissime: ad esempio puoi utilizzarlo per praticare fori di drenaggio su vasi di fiori, allentare o stringere le viti, installare facilmente mobili e armadi e così via.

Lo strumento è dotato di due batterie ricaricabili da 2000 mAh con un caricabatterie rapido da 2,0 Ah che può ricaricarle completamente in un’ora. La grande capacità della batteria offre un’autonomia lunghissima così da garantire un lavoro continuativo per ore senza nessuna preoccupazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.