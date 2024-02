Trapano avvitatore a batteria KUZUPRO con valigetta e accessori a 56€ col doppio sconto

Massiccio, potente, ma al contempo maneggevole e di facile utilizzo, il trapano avvitatore KUZUPRO è uno dei più venduti su Amazon. E il motivo è piuttosto semplice: è dotato di tutto quello che serve per svolgere al meglio ogni tipologia di perforazione e svitatura.

E poi ha tanti accessori utili nella sua valigetta: trapano a batteria, due batterie da 2,0 Ah, caricabatterie, custodia per il trasporto, manuale utente, tre punte per trapano Brad Point, cinque punte elicoidale, due punte per trapano a percussione, tre punte per cacciavite, albero flessibile per trapano, punta di fissaggio, supporto per cacciavite esagonale e clip da cintura. Approfitta della mega offerta su Amazon e acquistalo subito a soli 56€ grazie al lo sconto del 30%. Spedizione gratuite via Prime.

Trapano avvitatore KUZUPRO 3 in 1 con batteria: il top

Il trapano avvitatore a batteria KUZUPRO ha tre modalità di lavoro: avvitamento, perforazione e perforazione a percussione. La funzione martello, che può aumentare notevolmente l’efficienza del tuo lavoro. Con una coppia massima di 42Nm, il trapano combinato può facilmente soddisfare un’ampia gamma di esigenze di perforazione e avvitamento di viti su legno, metallo e plastica. Il trapano può poi essere impostato per funzionare in due diverse gamme di velocità (0-550 RPM, 0-1850 RPM), così avrai sempre la potenza di cui hai bisogno.

Inoltre, l’avvitatore a impulsi cordless ha 25 posizioni di coppia per la selezione del mandrino, fornendo un’operazione più precisa per la foratura e l’avvitamento. Il mandrino autobloccante da 3/8 “(10 mm) ti aiuta a cambiare rapidamente le punte. Il cacciavite elettrico ti offre una presa comoda ed equilibrata e morbida. La luce a LED integrata ti aiuta a lavorare in ambienti bui. La clip da cintura ti offre molta più comodità e lo strumento sempre a portata di mano e pronto all’uso.

Il prodotto è alimentato da una potente batteria agli ioni di litio da 2 * 2,0Ah di grande capacità, è durevole che non ti preoccupi di rimanere senza energia nel bel mezzo di un progetto. Wireless Drill ha anche un indicatore di alimentazione per avvisarti dello stato della batteria, rendendo il tuo lavoro più efficiente e conveniente. Approfitta della mega offerta su Amazon e acquistalo subito a soli 56€ grazie allo sconto del 20% sul prezzo di listino, più un ulteriore sconto del 10% col coupon da spuntare in pagina.

