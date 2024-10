Trapano Avvitatore a Batteria scontatissimo al -39%: promo a tempo limitato

Sei un appassionato di lavori fai-da-te? Allora tra i tuoi attrezzi non può mancare il Trapano Avvitatore a Batteria MHPRO, oggi disponibile su Amazon a soli 36 euro con uno sconto bomba del 39%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l’offerta è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Trapano Avvitatore a Batteria MHPRO: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Trapano Avvitatore a Batteria MHPRO è un vero e proprio must-have per chi è appassionato di lavori dai fai-da-te e bricolage.

È dotato di 3 modalità di lavoro: avvitamento, perforazione e perforazione a percussione. In particolare, con una coppia massima di 42Nm, il trapano combinato può facilmente soddisfare un’ampia gamma di esigenze di perforazione e avvitamento di viti su legno, metallo e plastica.

Nello specifico questo modello può essere impostato per funzionare in due diverse gamme di velocità (0-550 RPM, 0-1850 RPM), così avrai sempre la potenza di cui hai bisogno. Inoltre, dispone di 25 posizioni di coppia per la selezione del mandrino, fornendo un’operazione più precisa per la foratura e l’avvitamento.

L’autonomia non è da meno grazie ad una potente batteria agli ioni di litio da 21 V 2,0 Ah con maggiore capacità, che consente di completare il lavoro senza problemi con prestazioni di lunga durata. In più il suo indicatore di alimentazione in tempo reale ti avvisa dello stato della batteria e richiede solo 1,5 ore per caricarsi completamente, rendendo il tuo lavoro più efficiente e conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.