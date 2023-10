Trapano avvitatore BOSCH, compatto e POTENTE a pochi Euro su Amazon

Il Trapano avvitatore IXO (7a generazione) della linea Bosch Professional è un set completo di strumenti che sarà un prezioso alleato per il tuo lavoro, sia che tu sia un professionista del settore o un appassionato del fai da te. Questo set offre infatti una serie di vantaggi e caratteristiche che lo rendono un eccellente investimento per qualsiasi tipo di progetto.

E oggi può essere tuo a soli 43€ in un pacchetto esclusivo Amazon che, scontato del 25% rispetto al prezzo di listino nei negozi, grazie anche al coupon del 15% da spuntare in pagina, ti offre insieme al trapano anche 1 testa ad angolo IXO, 10 punte per cacciavite standard, cavo micro-USB, confezione di cartone. Il tutto con le spedizioni gratuite di Prime.

Trapano avvitatore IXO con accessori, prezzo WOW su Amazon

Nonostante le sue dimensioni compatte, questo trapano avvitatore offre prestazioni eccezionali. La sua coppia massima di 30 Nm lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, dalla perforazione alla fissazione di viti.

Questo set include un kit di accessori tra cui punte per trapano, punte per viti e altro ancora. Questi accessori sono essenziali per affrontare una varietà di compiti senza dover acquistare ulteriori strumenti. Il trapano avvitatore è progettato in modo ergonomico con una impugnatura morbida per una presa comoda e sicura. Inoltre, le dimensioni compatte lo rendono adatto anche per spazi ristretti.

Il set viene fornito con una scatola che ti permette di tenere tutto organizzato e trasportare facilmente gli strumenti sul luogo di lavoro. In sintesi, questo kit con trapano avvitatore IXO è completo e affidabile e soddisferà le tue esigenze di trapano e avvitatura.

Perché Bosch, si sa, è un marchio rinomato nel settore degli attrezzi elettrici, noto per la sua qualità e affidabilità. Questo prodotto non fa eccezione, offrendoti strumenti di alta qualità progettati per durare nel tempo al modico prezzo di soli 43€ su Amazon, scontato del 25%. Il tutto con le spedizioni gratuite di Prime.

