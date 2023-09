Trapano avvitatore DOPPIA batteria: una BESTIA di attrezzo a prezzo outlet

Il trapano avvitatore a batteria da 20V è una scelta versatile per progetti fai-da-te e lavori di bricolage. Con una tensione di 20V, questo trapano avvitatore offre abbastanza potenza per la maggior parte dei lavori di trapanatura e avvitatura leggera e media. Un ottimo compagno di lavoro, che oggi può essere tuo via Amazon al modico prezzo di 32€ grazie al doppio sconto col coupon, che si attiva in automatico sulla pagina del prodotto. Le spedizioni sono gratis.

Trapano avvitatore a batteria, e il lavoro diventa più facile

La capacità di impostare la coppia è importante, poiché ti consente di adattare la potenza del trapano alle diverse esigenze di avvitatura e trapanatura. Con 25+1 impostazioni di coppia, puoi scegliere la giusta potenza per il tuo progetto.

Le batterie al litio da 2000mAh/2.0Ah offrono una buona autonomia e tempi di funzionamento decenti tra le ricariche. Con due velocità diverse, puoi selezionare quella appropriata per il tipo di lavoro che stai facendo. La velocità più bassa è ideale per avvitare, mentre quella più alta è adatta per la trapanatura. Il mandrino da 3/8 di pollice offre una buona versatilità nel tipo di punte da trapano o inserti per avvitatura che puoi utilizzare con il trapano.

La luce LED integrata è un’utile caratteristica, specialmente quando stai lavorando in condizioni di scarsa illuminazione. Migliora la visibilità della zona di lavoro. La presenza di 25 accessori inclusi copre una vasta gamma di esigenze di trapanatura e avvitatura. Questo ottimo attrezzo da lavoro può essere tuo via Amazon al modico prezzo di 32€ grazie al doppio sconto col coupon, che si attiva in automatico sulla pagina del prodotto. Le spedizioni sono gratis.

