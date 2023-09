Trapano avvitatore SPETTACOLARE potente, con 35 accessori e costa solo 47€

Questa è la classica occasione Amazon che non si può perdere. Un trapano avvitatore wireless, che funziona senza il vincolo alcuno di cavi e non solo. A casa ricevi due batterie ricaricabili, una marea di accessori e perfino una comoda e utile valigetta per il trasporto. Il tutto con uno sconto importante. Applica il coupon del 10% sulla pagina del prodotto e il gioco è fatto. Lo prendi così a 47€ e le spedizioni sono gratuite con Prime.

Trapano avvitatore batteria, prezzo SHOCK

Il trapano avvitatore a batteria offre una presa comoda, equilibrata e morbida. La luce a LED integrata ti aiuta a lavorare in ambienti bui. Tieni gli strumenti a portata di mano

Il trapano avvitatore può essere impostato per funzionare in due diverse velocità (0-400/0-1600 RPM), consentendoti di avere sempre la potenza di cui hai bisogno. Inoltre, l’avvitatore a impulsi a batteria ha 18+1 posizioni di coppia per la selezione del mandrino, fornendo un funzionamento più preciso durante la foratura e l’avvitamento.

Dotato di due batterie al litio da 2000 mAh per garantire un lavoro a lungo termine, e di un caricabatterie rapido da 2,0 Ah, il prodotto può essere ricaricato completamente in un’ora. e tornare dunque subito pronto all’uso. Fallo tuo con 47€ con le spedizioni gratuite di Prime. Farai un vero e proprio affare.

