Trapano battente-avvitatore Bosch: l'offerta è di quella a cui non puoi dire di no

Il trapano/avvitatore brushless con percussione Bosch è tra i migliori in assoluto a livello mondiale. Con questo potente accessorio potrete infatti svolgere qualsiasi lavoro sia casalingo che professionale con estrema facilità.

Trapano avvitamento Bosch , foratura e foratura con percussione

Con questo potente trapano puoi effettuare diverse operazioni di avvitamento in svariati tipi di materiali grazie ai 20 differenti livelli di regolazione della coppia. Commuta tra le 2 velocità per la giusta combinazione di coppia e velocità i progetti differenti: per avvitare e forare nel legno e nel metallo, nonché per forare a percussione nella muratura. Semplice sostituzione delle punte di foratura quando si commuta da avvitamento a foratura e da foratura a percussione poiché l’utensile è provvisto di codolo da 10 mm e mandrino auto-serrante.

L’assenza delle spazzole consente infatti meno attriti interni, permettendo al prodotto di erogare fino al 50% di potenza in più. Il versatile e potente sistema a batteria da 18 Volt ti consente poi di levigare, forare e rifinire le siepi con una sola carica. Ovviamente non è indicata una durata specifica, in quanto molto dipende dall’applicazione per cui l’utensile viene impiegato e varia con la dimensione e i diametri delle viti o delle punte di foratura Potrete rapidamente passare la batteria al litio da un utensile all’altro, con grande versatilità. Inoltre, risparmierete sui futuri acquisti di utensili del sistema da 18 Volt, non occorrendo ulteriori batterie o caricabatterie.

La batteria al Litio, sinonimo di piena potenza fino a completo esaurimento, lenta autoscarica e possibilità di ricarica in ogni momento grazie all'assenza dell'effetto memoria: le batterie al Litio sono almeno il 50% più leggere e piccole delle batterie NiCd e NiMh, questo permette di avere prodotti molto più ergonomici e pratici da usare. Inoltre ricarichi quando vuoi: le batterie al Litio possono infatti essere ricaricate in ogni momento, senza dover attendere la completa scarica, poiché non risentono del fastidioso "effetto memoria".

