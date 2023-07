Trapano elettrico a percussione Bosh in offerta a 46 euro con questo coupon

Easy Impact 600 è il trapano elettrico a percussione del marchio Bosh ideale per svolgere in tutta tranquillità quei piccoli lavoretti dentro casa che puntualmente saltano fuori di stagione in stagione. Si distingue soprattutto per le sue prestazioni ottimali, grazie alle quali consente di forare con precisione e zero fati su un’ampia gamma di materiali, dalla muratura al metallo e al legno.

Su Amazon lo trovi in offerta a 46 euro, grazie al doppio sconto del 19% sul prezzo consigliato di 67,70 euro e del 15% applicando il coupon offerto da Amazon. E se sei cliente Prime non paghi nulla per le spese di spedizione.

Trapano elettrico Bosh in offerta a 46 euro su Amazon

Uno dei principali punti di forza del trapano Easy Impact 600 di Bosh è il motore da 600W, che ti permette di forare senza fatica non soltanto la muratura, ma anche materiali come il metallo e il legno. Un’esperienza d’uso resa ancora più ottimale grazie al design ergonomico e leggero del trapano, che garantisce un’elevata praticità nell’utilizzo di tutti i giorni.

A proposito di comodità, la velocità di foratura viene gestita in autonomia. Inoltre puoi anche scegliere tra le modalità avvitatura/foratura e percussione.

Ecco alcuni dati tecnici del trapano elettrico a percussione di Bosh: 600W di potenza motore, numero di giri a vuoto pari a 3.000 min-1, numero di colpi 45.000 min-1, foratura massima 12 mm nella muratura, 10 mm nell’acciaio e 25 mm nel legno, per un peso totale del dispositivo pari a 1,7 kg.

Approfitta del doppio sconto sul trapano EasyImpact 600 di Bosh per risparmiare oltre 20 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Le spese di spedizione sono gratuite per tutti i clienti Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.