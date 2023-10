Prendi questo formidabile Trapano elettrico + set strumenti in OFFERTA!

La valigetta che ti proponiamo in questa offerta è completa e molto utile sia per professionisti che per chi si diletta a fare lavori in casa. Include infatti un trapano elettrico HOTO Brushless, più un completo e articolato Set di Strumenti. Bello da vedersi, comodo e confortevole da impugnare, non stanca il braccio né la mano. Molto utile il fatto che abbia una fibbia nascosta e uno Schermo LED molto chiaro. Inoltre, è dotato di un Display Digitale Intelligente, con tutte le info utili, dunque parliamo anche di un accessorio particolarmente tecnologico. Si può riassumere dunque con tre aggettivi: Sicuro, Delicato e Pratico. Oggi paghi tutto questo solo 227,99 euro grazie allo sconto del 18%!

Scopriamo il Trapano elettrico HOTO

Nell’incipit abbiamo accennato al fatto che abbia Fibbie laterali nascoste, per un’esperienza di apertura fluida. ABS a trama fine, robusto e resistente all’usura. E’ dotato di display LED intelligente ad alta definizione che ti permette di avere un controllo delle prestazioni in tempo reale. La coppia può raggiungere i 30N·m. Bene anche la funzione Dual mode, una modalità a impulsi e modalità personalizzata. La presa di ricarica USB-C ti consente di ricaricare ovunque ti trovi agevolmente. La batteria ricaricabile da 2000 mAh, inoltre, può avvitare 550 viti quando è completamente carica.

La superficie antirotolamento e il portainserti magnetico sono progettati per adattarsi perfettamente a ogni vite. Comodo e facile da impugnare e controllare, non stanca anche in caso di lavori che richiedono più tempo e attenzione. E’ dotato di ganasce extra larghe 25 mm. E’ stato forgiato per garantire un’ottima presa. Il cappuccio in gomma antiscivolo protegge la superficie di lavoro e riduce i livelli di rumore. Viene dato in aggiunta a un kit di attrezzi completo con punte da trapano aggiuntive in acciaio legato S2 da 50 mm, robuste e resistenti alla ruggine, per risolvere tutte le esigenze della casa.

Nella valigetta troverai anche un Metro a nastro da 3 m con sistema autobloccante, molto utile per misurare le pareti con facilità anche se lavori da solo. Oggi paghi tutto questo solo 227,99 euro grazie allo sconto del 18%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.