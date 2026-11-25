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Se usi un Mac da anni ma continui a trascinare le finestre tenendo premuto il trackpad con un dito e spostandoti con l’altro, probabilmente non hai ancora scoperto una delle funzioni più comode di macOS. Il trascinamento tre dita Mac è una gesture che permette di spostare finestre, file e qualsiasi elemento trascinabile usando semplicemente tre dita sul trackpad, senza dover fare pressione fisica. Una volta attivata, cambia completamente il modo in cui interagisci con il desktop.

Perché il trascinamento a tre dita fa la differenza

Chi usa il Mac con il trackpad integrato — o con un Magic Trackpad 2 — sa bene quanto possa essere scomodo il trascinamento tradizionale. Devi premere il trackpad verso il basso per simulare il clic, tenerlo premuto, e contemporaneamente spostare il dito verso la destinazione. Se la finestra è lontana o il file va spostato in un’altra cartella, il movimento diventa goffo e stancante.

Con il trascinamento a tre dita, invece, appoggi tre dita sull’elemento che vuoi spostare e lo trascini dove vuoi, senza alcuna pressione. Rilasci le dita e l’elemento rimane dove lo hai lasciato. È molto più naturale, soprattutto per chi lavora ore davanti allo schermo.

Questa funzione è supportata su tutti i trackpad Apple con tecnologia Force Touch, ovvero la maggior parte dei MacBook prodotti negli ultimi anni e il Magic Trackpad 2. Funziona anche su macOS Sequoia, la versione attuale del sistema operativo, e su diverse versioni precedenti.

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Come attivare il trascinamento tre dita su Mac: la procedura passo per passo

L’opzione non si trova nelle impostazioni del trackpad standard, ma nell’area dedicata all’Accessibilità. Ecco come raggiungerla:

Apri Impostazioni di Sistema (nelle versioni più recenti di macOS) oppure Preferenze di Sistema (nelle versioni precedenti).

(nelle versioni più recenti di macOS) oppure Preferenze di Sistema (nelle versioni precedenti). Seleziona la voce Accessibilità nel pannello laterale.

nel pannello laterale. Scorri fino a trovare Controllo puntatore — in alcune versioni di macOS questa sezione si chiama Mouse e Trackpad.

— in alcune versioni di macOS questa sezione si chiama Mouse e Trackpad. Clicca su Opzioni trackpad .

. Attiva l’opzione Usa il trackpad per il trascinamento.

Dal menu a tendina che appare, seleziona Trascinamento con tre dita .

. Conferma con OK.

Vale la pena sapere che i nomi esatti delle voci possono variare leggermente a seconda della versione di macOS installata sul tuo Mac. Se non trovi esattamente le etichette descritte sopra, cerca termini simili nella stessa sezione Accessibilità. La logica del percorso rimane comunque la stessa. Per riferimento ufficiale puoi consultare la pagina di supporto Apple dedicata al trascinamento con tre dita.

Come funziona nella pratica quotidiana

Una volta attivata la funzione, il comportamento del trackpad cambia in modo immediato. Prova ad aprire una finestra del Finder e posiziona tre dita sulla barra del titolo: puoi trascinarla in qualsiasi punto dello schermo senza fare alcuna pressione. Lo stesso vale per i file sul desktop o per le icone nelle cartelle.

Un dettaglio utile: se sollevi le dita durante il trascinamento e le riappoggi entro un secondo circa, puoi riprendere il trascinamento dallo stesso punto. Questo è comodo quando devi spostare una finestra su uno schermo più grande o su un monitor esterno e non riesci a coprire tutta la distanza con un solo gesto.

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La gesture non interferisce con gli altri gesti del trackpad. Puoi continuare a usare lo scorrimento a due dita, lo zoom con due dita, la navigazione tra le app con quattro dita e tutte le altre gesture che già conosci. Il sistema riconosce automaticamente quando stai usando tre dita per trascinare rispetto a quando le usi per altri scopi.

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Alternative e scorciatoie per chi vuole più controllo

Se preferisci non usare il trascinamento a tre dita ma vuoi comunque rendere più comodo lo spostamento degli elementi, macOS offre alcune alternative.

Trascinamento con blocco : nella stessa sezione Accessibilità puoi scegliere il trascinamento con blocco, che mantiene l’elemento “agganciato” anche dopo aver sollevato le dita, finché non fai un tap finale per rilasciarlo.

: nella stessa sezione Accessibilità puoi scegliere il trascinamento con blocco, che mantiene l’elemento “agganciato” anche dopo aver sollevato le dita, finché non fai un tap finale per rilasciarlo. Trascinamento senza blocco : è il trascinamento classico con un dito, ma senza dover tenere premuto fisicamente il trackpad. Meno intuitivo del metodo a tre dita, ma preferito da alcuni utenti.

: è il trascinamento classico con un dito, ma senza dover tenere premuto fisicamente il trackpad. Meno intuitivo del metodo a tre dita, ma preferito da alcuni utenti. Mouse esterno: se lavori spesso con file pesanti o in ambienti creativi dove la precisione conta, un mouse tradizionale abbinato al trackpad può essere la soluzione più efficiente.

Per chi usa applicazioni di grafica o editing video, il trascinamento a tre dita può risultare particolarmente utile quando si spostano clip nella timeline o layer nei programmi di fotoritocco, perché elimina la fatica del clic prolungato su sessioni di lavoro lunghe.

Compatibilità e limiti da tenere a mente

La funzione è disponibile sui trackpad Apple con Force Touch. I modelli più vecchi, privi di questa tecnologia, potrebbero non supportarla o avere un comportamento diverso. Se attivi l’opzione e non noti cambiamenti, verifica che il tuo trackpad sia compatibile nelle specifiche tecniche del tuo Mac.

Un limite pratico da considerare: con il trascinamento a tre dita attivo, alcuni gesti che normalmente usano tre dita — come la navigazione tra le pagine in Safari — potrebbero comportarsi in modo diverso. In genere macOS gestisce bene questa convivenza, ma se noti conflitti puoi tornare nelle impostazioni e valutare quale funzione ti serve di più.

Provare questa impostazione costa zero e richiede meno di un minuto. Se lavori molto con il trackpad e non l’hai mai abilitata, è uno di quei piccoli cambiamenti che sembrano banali ma che, dopo qualche ora di utilizzo, non vorresti più disattivare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.