Trasforma casa in UN CINEMA: proiettore Full HD a 360€ IN MENO

Grazie all’ultima promozione lanciata da Amazon, hai la possibilità di trasformare casa tua in un vero e proprio cinema. Questo meraviglioso proiettore in Full HD è disponibile ad una cifra mai così bassa. Puoi farlo tuo a soli 99,99 euro, con uno sconto pari al 78% rispetto al prezzo di listino. Per un ribasso totale di 360 euro rispetto ai 459,99 euro consigliati. Si tratta di una delle promo più convenienti degli ultimi tempi che non puoi proprio farti scappare. Scegli la stanza ideale e goditi i tuoi film preferiti ad una qualità unica. Devi comprarlo oggi stesso, scadrà a brevissimo.

Proiettore Full GD Wielio: il massimo della qualità col 5G e il WiFi inclusi

Il proiettore Full HD di Wielio ha tutte le caratteristiche necessarie per poter trasformare casa tua in un piccolo cinema da godere in compagnia del partner, di amici e parenti. La proiezione è comoda e senza problemi, con una risoluzione nativa pari a 1920×1080 pixel che dà modo di godere di immagini con dettagli chiari e mai così precisi. Dotato del Bluetooth 5.1, è possibile collegarlo alle cuffie per guardare film o eventi sportivi senza dover situare la famiglia o i vicini. E può anche essere collegato ad un sistema home Theater, per avere una esperienza audiovisiva senza precedenti. La proiezione va da 1,2 a 3,4 metri per poter avere la visione migliore.

Con 3 opzioni tra cui scegliere, per poterlo appoggiare su un tavolo, con un treppiede o montato sul soffitto. Presenti le prese HDMI, USB, AV, TF, VGA e cuffie da 3,5 mm integrate, così da poterlo configurare come meglio percepisci. C’è anche una lampada a LED con una durata di oltre 50.000 ore. Il che vuol dire che, se si proietta per 5 ore al giorno, è possibile utilizzarla per 25 anni senza problemi. Segnaliamo infine la presenza del Wifi, per poterlo collegare ai dispositivi iOS ed Android.

Approfittane subito e fallo tuo, a questo prezzo è decisamente irrinunciabile.

