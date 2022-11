Trasforma il tuo iPad in un laptop con questa tastiera Logitech per 70€

Amazon ci ha abituati bene. E non fa nulla per farci cambiare idea, nemmeno dopo una settimana pazzesca come quella del Black Friday. Le offerte durante il giorno sono diminuite, vero, ma forse è ancora più bello trovare delle chicche imperdibili. Come la tastiera Logitech Slim Folio per iPad, con layout italiano QWERTY, in queste ore in vendita al prezzo di 70,84€ invece di 103,99€. Come puoi facilmente intuire, è un’offerta limitata. In questo momento sono rimasti soltanto 7 pezzi, corri dunque a mettere in carrello ora la tastiera Logitech prima che termini la disponibilità e torni a prezzo intero.

Logitech Slim Folio, la tastiera wireless per iPad

Il modello di tastiera Logitech in (s)vendita su Amazon è la Slim Folio, compatibile con gli iPad di settima, ottava e nona generazione. Trasforma oggi il tuo iPad in un vero e proprio laptop, grazie a un prodotto come al solito sopra la media dell’azienda Logitech: tasti di scelta rapida iOS per accedere a volume, file multimediali e tanto altro con un solo tocco, tecnologia Bluetooth Low Energie per una connessione sempre affidabile ed efficiente, insieme a una protezione completa da eventuali schizzi, graffi e urti.

Sfrutta le dimensioni generose del tuo iPad e il suo processore per renderlo ancora più produttivo, con una tastiera perfetta a livello di ergonomia e come rapporto qualità-prezzo. L’ottima distribuzione dei tasti fa sì che la Slim Folio di Logitech sia una tastiera molto comoda, anche per lunghe sessioni di scrittura. Bene anche l’autonomia, grazie a due batterie a bottone in grado di durare fino a quattro anni con un utilizzo di due ore in media ogni giorno.

Cogli al volo l’offerta di Amazon per la tastiera Logitech Slim Folio, tua ancora per poco a soli 70,84€ invece di 103,99€.

