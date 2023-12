Trasforma il tuo iPhone in un videogioco con questo controller in OFFERTA!

BACKBONE ha ideato questo One Mobile Gaming Controller per iPhone (Lightning) in una PlayStation Edition ispirata alla console nipponica. Trasforma il tuo iPhone in una console di gioco! Oggi puoi prenderla con il 30% di sconto, quindi la paghi solo 83,99 euro!

BACKBONE One Mobile Gaming Controller per iPhone

Tasti analogici reattivi, pulsanti d’azione rapidi e levette cliccabili per un’esperienza di gioco in mobilità di massimo livello. Si collega alla porta Lightning del tuo iPhone per un’esperienza di gioco ultra reattiva. Ricarica e utilizza il tuo auricolare preferito mentre giochi. Compatibile con tutti gli iPhone con connettore Lightning (fino all’iPhone 14). Incluso un adattatore per un’esperienza ottimale sui modelli iPhone 14, 13 Pro e 13 Pro Max.

Accedi a vantaggi esclusivi e all’app Backbone, che funge da hub per tutti i tuoi giochi, consiglia nuovi giochi, connettiti con gli amici, registra lo schermo, gioca su qualsiasi schermo e altro ancora. Il Backbone può ancora essere utilizzato come controller di gioco senza Backbone+. Dal design ispirato a DualSense grazie alle integrazioni speciali con l’app PlayStation e PS Remote Play. Puoi anche usarlo per altre console o Pc senza iPhone come un normale controller.

