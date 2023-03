Trasforma il tuo PC con questo case Cooler Master RGB (-17%)

Stai pensando di assemblare personalmente il tuo computer e sei alla ricerca del case perfetto? Questo MasterBox Q300P di Cooler Master è affidabile e perfetto per la tua configurazione. Bello, poco ingombrante ma con tutto al posto giusto ti fa avere in bella vista tutte le componenti.

Lo trovi in offerta adesso su Amazon a soli 72,89€ grazie allo sconto del 17%. Non perderti questa occasione e aggiungilo subito al tuo carrello per completare l’acquisto prima di perderti questa offerta magnifica.

Ricordati che lo riceverai a casa con una spedizione veloce e gratuita se possiedi un abbonamento Amazon Prime.

Con il case di Cooler Master avrai un computer all’avanguardia e spettacolare

Se anche tu sei entrato nel mondo dei computer assemblati di certo avrai girato e rigirato diversi siti per trovare le giuste componenti tra cui un case che faccia al caso tuo. Se sei ancora alla ricerca e non sai quale scegliere io ti consiglio il Case di Cooler Master. Ti posso assicurare personalmente che oltre a essere bello è anche facile da pulire e da assemblare.

Questo modello è provvisto di tre ventole di cui due RGB poste sul fronte anteriore e una normale sul fronte posteriore. Ha uno sbocco di aerazione su tutta la base e uno più piccolo sul davanti in modo da avere una maggiore areazione e un raffreddamento più efficace.

Oltre a essere compatto ma comunque spazioso, è perfetto per contenere tutte le tue componenti senza rinunciare alla maneggevolezza durante il montaggio e allo spazio per tutti i tuoi pezzi.

A renderlo unico sono le quattro maniglie in silicone che sono sia perfette per avere una salda presa in caso di spostamenti e sia per mantenere il case rialzato e facilitarne l’areazione.

Non manca all’appello un pannello laterale in acrilico trasparente che ti permetterà di sfruttare tutte le parti RGB che possiedi.

