Trasforma il tuo smartphone in un potente microscopio con questo gadget geniale

Riesci a immaginare che un giorno potresti esplorare il microscopico con i tuoi occhi, ottenere chiaramente i dettagli del micromondo usando il tuo smartphone? La lente per microscopio APEXEL 200X potrebbe farlo! Basta semplicemente collegare il nostro microscopio alla presa principale del tuo smartphone fotocamera, ti aiuterà a scattare incredibili foto e video ingranditi ad alta risoluzione, per farti trovare il mondo che non può essere osservato a occhi nudi. Col coupon applicabile in pagina costa solo 31€.

Microscopio portatile per telefono

Se hai bisogno di un microscopio per cellulare con ingrandimento maggiore pur mantenendo dimensioni ridotte ma con ingrandimento plug-in. Questo microscopio tascabile è esattamente la scelta migliore. Le dimensioni del mini microscopio APEXEL sono solo 2,6 * 1,38 * 1,1 pollici con 0,038 libbre . Il microscopio 200X ti offre diversi effetti visivi per osservare e scoprire il micromondo invisibile che ti circonda.

NON è necessario installare APP,può essere ampiamente utilizzato in vari campi come l’esplorazione dei bambini, l’osservazione degli insetti, i gioielli e la valutazione dell’antiquariato ecc. Le riprese devono essere vicine e parallele alla superficie dell’oggetto per acquisire un’immagine di alta qualità. Diverse configurazioni di telefoni cellulari hanno immagini diverse. Il pixel più alto con un migliore effetto di ripresa.

Se è presente un cerchio nero sullo schermo dopo l’allineamento sulla fotocamera principale, ingrandire lo schermo del telefono cellulare e ingrandirlo digitalmente tra 1,2-1,9X (nessun problema di qualità). Col coupon applicabile in pagina costa solo 31€.

